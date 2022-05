Πέρασε ιατρικά στη Μάντσεστερ Σίτι ο Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ στη Μάντσεστερ Σίτι… here we go! Μόνο η ανακοίνωση φαίνεται να απομένει για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Νορβηγού επιθετικού της Ντόρτμουντ στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς ολοκλήρωσε τα ιατρικά τεστ και επέστρεψε στην Βεστφαλία!

Μέχρι και το τέλος της διαδικασίας διατηρήθηκε μυστικότητα και πλέον, το μόνο που απομένει, είναι να πληρώσει η Μάντσεστερ Σίτι τα 75 εκατομμύρια της ρήτρας στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για να τον κάνει δικό της.

Όπως και να έχει… Οι «πολίτες» τα έχουν βρει σε όλα με τον Νορβηγό και θα παίζουν με καθαρό σέντερ φορ από την επόμενη σεζόν. Ο Χάαλαντ γίνεται… γαλάζιος και κατευθύνεται στην Premier League!