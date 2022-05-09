Πάτρα – Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακή Επιτροπή στο 2o τμήμα του 11ου δημοτικού Πάτρας

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας, στο στο 2o εκλογικό τμήμα του 11ου δημοτικού στην Πάτρα. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 6
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ 7
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 10
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΟΓΛΗ 13
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 31
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ 1
ΗΛΙΑΣ ΖΑΚΑΣ 8
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 3
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 5
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 203
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 166
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΨΗ 10
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 194
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 10
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΙΡΗ 2
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 5
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 27
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ 311
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ 2
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ 22
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0
ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 155
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 245
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 5
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 28
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 22
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 13
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ) ΠΕΦΑΝΗ 6
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 4
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 59
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΩΤΣΗΣ 13
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ 6
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΣΣΙΑΝ 83
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 9
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 6