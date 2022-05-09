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Πάτρα – Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακή Επιτροπή στο 2o τμήμα του 11ου δημοτικού Πάτρας

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Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας, στο στο 2o εκλογικό τμήμα του 11ου δημοτικού στην Πάτρα. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  6

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΒΕΡΓΑΔΟΣ  7

ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΒΛΑΧΑΚΗ 2

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΒΛΑΧΟΣ 10

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ       ΒΟΓΛΗ 13

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 31

ΜΑΡΙΑ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 7

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΙΑΧΟΣ 1

ΗΛΙΑΣ   ΖΑΚΑΣ 8

ΑΝΔΡΕΑΣ            ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 5

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ        ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 203

ΙΩΑΝΝΑ               ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 166

ΦΩΤΕΙΝΗ             ΚΑΨΗ 10

ΑΝΤΩΝΗΣ           ΚΟΛΛΙΑΣ 194

ΗΛΙΑΣ   ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 10

ΣΤΑΥΡΟΣ              ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΚΥΡΙΑΚΗ              ΛΑΜΠΙΡΗ 2

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 5

ΓΕΩΡΓΙΑ               ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 27

ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΜΟΙΡΑΛΗΣ 311

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ 2

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΜΠΙΛΙΡΗΣ 22

ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 0

ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 155

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ        ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 245

ΣΩΤΗΡΙΟΣ           ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 5

ΙΩΑΝΝΗΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 28

ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 22

ΚΩΣΤΑΣ                ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 13

ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ)        ΠΕΦΑΝΗ 6

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      ΣΜΥΡΝΗΣ 4

ΑΝΔΡΕΑΣ            ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΑΣΗΜΙΝΑ            ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 59

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΤΣΙΩΤΣΗΣ 13

ΙΩΑΝΝΗΣ            ΤΣΟΥΡΗΣ 6

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ        ΦΕΣΣΙΑΝ 83

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 9

ΑΝΤΙΓΟΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 6

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