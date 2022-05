ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Online Launch Event, Παρασκευή 6.05.2022 – Master Program: «Greek and Chinese Civilizations. A comparative approach.»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Southwest University ανακοινώνουν την ίδρυση ενός διετούς αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: “Greek and Chinese Civilizations. A comparative approach.” Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον κόσμο με αυτό το γνωστικό αντικείμενο και το μόνο που προβλέπει τέτοιου είδους συνεργασία με Πανεπιστήμιο της Κίνας, καθώς ο 1ος χρόνος σπουδών θα φιλοξενείται στην έδρα του Southwest University (Chongqing, Κίνα) και ο 2ος στην έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία με τρία ακόμα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Στο Launch Event, πέρα από τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών και των άλλων συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, θα συμμετάσχουν εκατέρωθεν εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και οι Πρεσβευτές της Αθήνας και του Πεκίνου.



1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία»

Ξεκίνησε χθες τις εργασίες του το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία». Η έναρξη του Συνεδρίου κηρύχθηκε από τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης – Καθ. Π. Δημόπουλο, και ακολούθησαν χαιρετισμοί με πρώτο τον χαιρετισμό του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών – Καθ. Χρ. Μπούρα. Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυναν ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος – Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Χαράλαμπος Μπονάνος, Αντιπεριφερειάρχης Αχαϊας, ο κ. Νίκος Ασπράγκαθος – Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, ο κ. Σπ. Μυλωνάς – Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, ο κ. Βασίλης Αϊβαλής – Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Θανάσης Πετρόπουλος – Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ καθώς και ο Αρχιμανδρίτης- Πατέρας Προκόπιος Σκόνδρας.

Αξιότιμοι ομιλητές από τον χώρο της Πολιτικής, της Επιστήμης αλλά και φορέων της κοινωνίας ανέπτυξαν τις σκέψεις τους γύρω από τους άξονες του Εθελοντισμού στην Ευρώπη –Ελλάδα, την Κοινωνία και την Υγεία. Αφού ολοκληρώθηκαν οι κεντρικές ομιλίες και τα αντίστοιχα πάνελ συζήτησης, σειρά είχαν οι βιωματικές δράσεις με θέμα την αιμοδοσία, το περιβάλλον, τη ψυχική υγεία και τον καρκίνο του μαστού. Η ανταλλαγή απόψεων και βιωμάτων στο προσκήνιο.

Το Συνέδριο θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με την παρουσίαση από εκλεκτούς ομιλητές των εξής θεματικών ενοτήτων: Ο εθελοντισμός στο Περιβάλλον, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στον Πολιτισμό. Το πρόγραμμα είναι εμπλουτισμένο με βιωματικά εργαστήρια που θα υλοποιηθούν το Σάββατο 7 Μαΐου 2022 στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, αλλά και στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε.). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τους ομιλητές καθώς και την προεγγραφή στα βιωματικά εργαστήρια, όπως και άλλες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://green.upatras.gr/conference-program/. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μέσω του συνδέσμου: https://green.upatras.gr/

O N. Σκλάβος (Αναπλ. Καθηγητής ΤΜΗΥΠ) ACM Distinguished Speaker για την περίοδο 2022-2025 στη θεματική περιοχή Security and Privacy

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής κ. Νικόλαος Σκλάβος επελέγη Διακεκριμένος Ομιλητής (Distinguished Speaker) της Association for Computing Machinery για την περίοδο 2022-25 (ACM Distinguished Speaker Program: Talks by Technology Leaders and Innovators) στη Θεματική Περιοχή Security and Privacy. Κατά συνέπεια, πανεπιστήμια και άλλοι οργανισμοί (ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, κ.λπ.) που προσκαλούν τον κ. Σκλάβο ως ομιλητή, θα επιχορηγούνται από την ACM για την κάλυψη των εξόδων παράστασης. Θερμά συγχαρητήρια στον άξιο συνάδελφο. Χαιρόμαστε επιπλέον καθώς αυτή η διάκριση αναδεικνύει την ποιότητα του προσωπικού του Τμήματος, της Πολυτεχνικής Σχολής και γενικότερα του Πανεπιστήμιου Πατρών.



Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Yale University

Με ιδιαίτερη χαρά και μετά από σχετική πρωτοβουλία του Δρ Δρίτσα Ιωάννη και του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διευρύνει το πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα του Καθηγητή Dr Kiluk B. από το Πανεπιστήμιο Yale. Η συνεργασία αφορά την υλοποίηση του Προγράμματος CBT4CBT για πρώτη φορά στη χώρα μας, το οποίο αποτελεί ένα οργανωμένο πλαίσιο on line θεραπείας των εξαρτήσεων σε οπιοειδή και αλκοόλ ως τμήμα ενός ευρύτερου θεραπευτικού πλαισίου δια ζώσης υποστήριξης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει επιβεβαιωθεί ερευνητικά για την αποτελεσματικότητα του από τον αμερικάνικο Οργανισμό κατά των εξαρτήσεων SAMHSA και εφαρμόζεται σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής και σε πολλές άλλες χώρες. Ο κ. Δρίτσας υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα τροποποιημένο στο πολιτισμικό και κλινικό προφίλ των Ελλήνων ασθενών σε συνεργασία με Εθνικούς φορείς κατά των εξαρτήσεων και είναι διαθέσιμο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ολοκλήρωση Διαδικτυακής Εκδήλωσης με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημερωτική Διαδικτυακή Εκδήλωση στις 3, 4 & 5 Μαΐου 2022, για μαθητές Γ΄ Λυκείου με θέμα: «Οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων», που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», από το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κων/νο Γιαννόπουλο για την πολύτιμη συνδρομή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, καθώς και τις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02 κ.κ. Σοφία Π. Χριστοπούλου και Μαριάννα Σκιαδαρέση για την αρωγή και την αγαστή συνεργασία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Υπεύθυνος Έργου: Δημήτριος Μούρτζης, Καθηγητής/Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Π.Π. email: mourtzis@lms.mech.upatras.gr.

Οι παρουσιάσεις των προπτυχιακών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκαν ανά επιστημονικό πεδίο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι μαθητές των νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας πληροφορήθηκαν για τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, τις υποδομές του Πανεπιστημίου Πατρών και τις προοπτικές των μελλοντικών σπουδών τους.