Καλάβρυτα: Ολοι οι σταυροί για τη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, στο εκλογικό τμήμα Καλαβρύτων. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ 2
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 27
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 4
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 4
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 13
ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 3
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 5
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΟΓΛΗ 1
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΩΤΣΗΣ 1
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ 1
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 3
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 4
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 4
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 14
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 2
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 3
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ 2
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 1
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΣΣΙΑΝ 25
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΨΗ 4
ΗΛΙΑΣ ΖΑΚΑΣ 9
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ) ΠΕΦΑΝΗ 8
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 5
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ 67
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 5
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΙΡΗ 4
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ 28
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 8