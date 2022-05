Αντιπρόσωποι της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής του Στρασβούργου

Το έργο Erasmus+ KA3 στο οποίο συμμετέχει η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, Gem-In, Game to Embrace Intercultural Education βρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του Στρασβούργου #StrasbourgSummit. To τελικό μας Διεθνές Συνέδριο συμπεριλήφθηκε στην επίσημη ατζέντα εκδηλώσεων της Συνόδου η οποία υλοποιήθηκε 5-8 Μαΐου 2022!

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: Η εκπαιδευτική μας εργαλειοθήκη έκλεψε τις εντυπώσεις με την απλότητά της περιέχοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με ψηφιακά στοιχεία που μπορεί να παιχτεί παντού με ελάχιστο εξοπλισμό, με μία καινοτόμο εκπαιδευτική μεθοδολογία που βασίζεται στη μάθηση μέσω παιχνιδιού και στην βιωματική μάθηση εντός του σχολικού προγράμματος αλλά και σε περιστάσεις εκτός σχολικού προγράμματος. Επίσης εξίσου θετικές κριτικές έλαβαν οι συστάσεις πολιτικής και ο χάρτης χάραξης πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως μέρη του λειτουργικού πακέτου GEM IN το οποίο απευθύνεται σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που παρουσιάσαμε από το σύνολο των παρόντων εκπροσώπων φορέων και οργανισμών αλλά και των πανευρωπαϊκής εμβέλειας οργανισμών και φορέων που παρακολουθούσαν την εκδήλωση της Συνόδου Κορυφής online. Υπενθυμίζεται ότι η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη GEM IN ενισχύει την κοινωνική ένταξη, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη, περιέχοντας γνωστικό αντικείμενο από διαφορετικά μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος δημιουργώντας ένα χώρο στον τομέα της εκπαίδευσης όπου δύναται να συμπορεύονται η τυπική και η μη τυπική μάθηση. Η ελληνική αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από την κ Σαρλή Έλενα, project manager/Υπεύθυνη Έργου και μέλος της ερευνητικής ομάδας GEM-ΙΝ/Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, την κ Γαριού Αγγελική, Επιστημονικά Υπεύθυνη της ομάδας ΠΔΕΔΕ, καθώς και τις κκ Γκουρνέλου Αδαμαντία, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Αθανασοπούλου Ανθή και Νόρα Γιαννακάκη. Την εκδήλωση συντόνισε ο συνεργάτης μας ALDA – European Association for Local Democracy φορέας που αποτελείται από περισσότερα από 350 μέλη σε όλη την Ευρώπη (τοπικούς φορείς, ενώσεις, δίκτυα) σε 45 χώρες και ιδρύθηκε το 1999 ως πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης.