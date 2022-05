Στρατηγική κλιμάκωσης από την Τουρκία – Δένδιας: Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης

Τη διπλωματία των προκλήσεων σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιλέγει εκ νέου η Άγκυρα, τη στιγμή που η Αθήνα προχωρά στην απόκτηση των F-35, σε συνέχεια της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μία ημέρα μετά την πρωτοφανή όξυνση της ρητορικής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Τουρκία στέλνει ερευνητικό αεροσκάφος στο βόρειο Αιγαίο, εκδίδοντας μία ακόμα παράνομη Navtex.

Το γεγονός ότι τέθηκε στην Ουάσινγκτον το ζήτημα αναβάθμισης των τουρκικών F-16 ως πρόβλημα για τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, με την ελληνική αποστολή να παρουσιάζει παράλληλα αδιάσειστα τεκμήρια της τουρκικής παραβατικότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, έχει δημιουργήσει διάχυτο εκνευρισμό στη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η Τουρκία έχει να διαχειριστεί τη διαφαινόμενη ελληνική αγορά των F-35, τα μοναδικά «λειτουργικά» της 5ης γενιάς που τα καθιστούν υπέρτερο όπλο έναντι των υπόλοιπων μαχητικών, για τα οποία η Ουάσινγκτον έχει αποκλείσει την Άγκυρα λόγω αγοράς των ρωσικών S-400.

«Δεν θα πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης» διαμήνυσε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκος Δένδιας, για τις δηλώσεις Ερντογάν, κρατώντας χαμηλούς τους τόνους της Αθήνας.

Θέση για τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Κομισιόν, Ντάνα Σπίναν, η οποία κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο σε βήματα αποκλιμάκωσης.

«O Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο αρχηγός μιας κυβέρνησης κράτους-μέλους ΕΕ, τον οποίο αναγνωρίζει όλος ο κόσμος. Όπως έχει επισημάνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε πολλές περιπτώσεις, η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία να δεσμευτεί με εποικοδομητικό τρόπο με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και να κάνει βήματα αποκλιμάκωσης. Ο σεβασμός μεταξύ γειτονικών χωρών και η προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, αποτελούν τη βάση για εποικοδομητική συνεργασία εντός της ΕΕ».

Ίσες αποστάσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Κρατώντας πιο ουδέτερη στάση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε εμμέσως την Άγκυρα να αποφεύγει τη ρητορική που αυξάνει περαιτέρω την ένταση.

«Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ περιλαμβανομένων Ελλάδας και Τουρκίας να εργάζονται από κοινού για την διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, να επιλύουν τις διάφορες τους με διπλωματικό τρόπο και να αποφεύγουν την ρητορική που αυξάνει περαιτέρω την ένταση», απάντησε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου.

Αναφερόμενος μάλιστα στο πρόσφατο ταξίδι του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον είπε πως «η Ελλάδα είναι ένας αναντικατάστατος εταίρος και ένας βασικός νατοϊκός σύμμαχος, και η Τουρκία είναι ένας σημαντικός εταίρος».

Για τις τουρκικές προκλήσεις ρωτήθηκε και ο Αμερικανός πρέσβης, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, με τον Νίκο Δένδια, στον απόηχο της ελληνο-αμερικανικής αμυντικής συμφωνίας. «Οι όποιες διάφορες μεταξύ των ΝΑΤΟϊκων συμμάχων πρέπει να λύνονται με διπλωματικούς τρόπους» σχολίασε ο Τζορτζ Τσούνης.

Μετά το «για μένα δεν υπάρχει πλέον Μητσοτάκης», η Navtex

Κορωνίδα της διπλωματικής έντασης που τροφοδοτεί η Τουρκία ήταν η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι για τον ίδιο «δεν υπάρχει πλέον Μητσοτάκης».

«Ο Μητσοτάκης συστήνει στις ΗΠΑ να μην δώσουν F-16 στην Τουρκία. Για μένα πλέον δεν υπάρχει Μητσοτάκης. Εμείς πορευόμαστε με πολιτικούς έντιμους, με προσωπικότητα. Τη συνέχεια ας την σκεφτεί ο Μητσοτάκης. Ας συνομιλεί με όποιους θέλει, ας δώσει βάσεις σε όποιους θέλει. Εμείς είμαστε αυτάρκεις», δήλωσε τη Δυτέρα ο Ερντογάν, μετά την πολύωρη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του.

«Στο θέμα των F-16 προφανώς η Αμερική δεν περιμένει τις λέξεις που θα βγουν από το στόμα του Μητσοτάκη για να αποφασίσει» συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος, που βρίσκεται σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών.

Σε συνέχεια της κλιμάκωσης που επιχειρείται, ο υδρογραφικός σταθμός της Τουρκίας εξέδωσε παράνομη Navtex με την οποία στέλνει το ερευνητικό σκάφος Γιουνούζ μεταξύ Άη Στράτη, Λήμνου, Μυτιλήνης και Χίου.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτική οδηγία, το σκάφος θα σταλεί την Τετάρτη και την Πέμπτη σε τέσσερα σημεία, σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στον Αη Στράτη, τη Λήμνο, τη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0520/22 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-05-2022 15:17)

TURNHOS N/W : 0520/22

AEGEAN SEA

1. SCIENTIFIC RESEARCH, BY R/V YUNUS S ON 25 AND 26 MAY 22 AT THE FOLLOWING POINTS.

38 52.41 N – 025 47.79 E

39 17.81 N – 025 22.79 E

38 51.56 N – 025 24.46 E

39 13.46 N – 025 17.68 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 262059Z MAY 22.

Αμερικανικό κλιμάκιο στην Αθήνα για τα F-35

Εν τω μεταξύ, συνάντηση με στελέχη του προγράμματος (JSF PO – Joint Strike Fighter Program Office) για το μαχητικό αεροσκάφος F-35, είχε την Τρίτη, 24 Μαΐου, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Όπως ανακοινώθηκε, στη συνάντηση συμμετείχε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τζέιμς Τσούνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι σε συνέχεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, θα ξεκινήσει, άμεσα, η διαδικασία απόκτησης αεροσκαφών F-35, τα οποία θα καλύψουν προβλεπόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τεχνικό επιτελείο αποτελούμενο από στελέχη του αμερικανικού Πενταγώνου και της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin επισκέπτεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να έχει επαφές σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους F-35.

Η Αθήνα προσανατολίζεται στην αγορά 24 stealth μαχητικών F-35, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες επαφές που είχε η ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Ουάσινγκτον.

«Συναγερμός» σε Έβρο

Αύξηση της μεταναστευτικής πίεσης καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον Έβρο, με τις ελληνικές αρχές να παραμένουν σε επαγρύπνηση και σε απόλυτη ετοιμότητα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των μεταναστευτικών ροών στον Έβρο κατά 25%. Μόνο τον μήνα Μάιο -μέχρι και σήμερα- έχουν συλληφθεί 50 διακινητές και έχουν περάσει στη χώρα πάνω από 150 μετανάστες.

«Έχουμε μια έξαρση των μεταναστευτικών ροών αυτή την περίοδο και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, με πάρα πολύ μεγάλο κόπο προσπαθούμε να κρατήσουμε όλες αυτές τις ροές, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας μας που είναι εκεί στο ποτάμι» δήλωσε π πρόεδρος Συνοριακών Φυλάκων Έβρου, Βαλάντης Γιαλαμάς.

Στελέχη του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκτιμούν ότι τα συγκεκριμένα περιστατικά δεν είναι μεμονωμένα και θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, ίσως με μεγαλύτερη ένταση.