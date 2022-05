Πάτρα: Ξεκινά την Δευτέρα η ανοιχτή φιλοτέχνηση γλυπτών έργων με θέμα «1922-2022, Πρόσφυγες»

Στον επόμενο τόνο, η Πάτρα θα ζει και θα κινείται στους ρυθμούς του Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής. Την Δευτέρα 23 Μαΐου οι γλύπτες ξεκινούν να φιλοτεχνούν τα έργα τους, στους μαρμάρινους όγκους που έχουν τοποθετηθεί στο χώρο της «Ιχθυόσκαλας».

Η διαδικασία φιλοτέχνησης των έργων θα είναι ανοιχτή και θα συντελείται μπροστά στα μάτια των θεατών. Συγκεκριμένα, τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα, από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 μετά το μεσημέρι και από τις 5.00 το απόγευμα έως τις 8.00 το βράδυ, οι καλλιτέχνες θα δημιουργούν τα έργα τους.

Η πρόσβαση στο χώρο όπου θα γίνεται η κατασκευή των γλυπτών είναι ελεύθερη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα οργανωμένων επισκέψεων, όπου οι γλύπτες θα ενημερώνουν για τα έργα τους και θα απαντούν σε ερωτήσεις.

Η πρώτη οργανωμένη επίσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 25 Μαΐου στις 11.30 π.μ.. Τον χώρο θα επισκεφθούν μαθητές από την Ρουμανία, την Ιταλία και την Ουγγαρία, οι οποίοι είναι φιλοξενούμενοι από το Εσπερινό Γυμνάσιο Πάτρας.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας του Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής θα κλείσουν το βράδυ της Δευτέρας με το σύνολο κρουστών «Κρούσις», να ερμηνεύει στο χώρο της «Ιχθυόσκαλας», μουσικά κομμάτια των Steve Reich (Music for pieces of Wood), Murad (Kazlaev Kasumkent’s Percussionists),Alain Hovhaness (Mountain in October), Carlos Chavez (Toccatta 1st, 3rd Mvts), Anthony Cirone (4/4 for Four), Michael UdowAfrican (elcome Piece) και Steve Reich( Clapping Music).

Οι ενδιαφερόμενοι για ομαδικές ξεναγήσεις μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 2610-390-935 (10.00 – 14.00) – email: s.mandragou@patrasculture.gr