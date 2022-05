Cube Gallery: Ατομική έκθεση του Χρήστου Κουτσούκη

Η Cube Gallery, από τις 6 έως και τις 28 Μαΐου 2022, φιλοξενεί στον χώρο της, την ατομική έκθεση του Χρήστου Κουτσούκη, με τίτλο Bois de la Cambre. Η καινούρια αυτή ενότητα της δουλειάς του περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, που στην πλειοψηφία τους δημιουργήθηκαν στην διάρκεια του πολύμηνου εγκλεισμού, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας. Ερέθισμα για τη δημιουργία του συνόλου των έργων ήταν οι καθημερινοί περίπατοι του εικαστικού, στο γειτονικό του πάρκο Bois de la Cambre, στις Βρυξέλλες, όπου ζει και εργάζεται.

Η Λιάνα Ζωζά, επιμελήτρια της έκθεσης, γράφει: «Ο Χρήστος Κουτσούκης, μέσα από τις ενότητες των έργων του, των τελευταίων χρόνων, στοχεύει να μεταφέρει στον θεατή τους, στιγμές μιας καθημερινότητας που όλοι μας βιώνουμε, αλλά πολλοί από εμάς αφήνουμε να περάσει δίπλα μας χωρίς καν να την αντιληφθούμε. Λειτουργώντας σχεδόν φωτογραφικά, σημειώνει και αποδίδει ζωγραφικά τις σκηνές που αποσπούν τη προσοχή του και καταγράφονται στην μνήμη ή και στον φωτογραφικό φακό του. Μέσα από την ενότητα Στιγμές, ξεκίνησε να παρουσιάζει πρόσωπα που είχαν κάτι ιδιαίτερο για εκείνον, θα έλεγα πως αποτελούσαν ζωγραφικά ψυχογραφήματα. Ακολούθησαν τα παιδιά, που μέσα από το Έλα, να παίξουμε, προσκαλούσαν τον θεατή σε ένα αέναο παιχνίδι αυθορμητισμού. Οι σκηνές δρόμου ήταν το κεντρικό θέμα του Flux, κυρίως στην πολύβουη καθημερινότητα των Βρυξελλών. Στο People and Places, ο κεντρικός χαρακτήρας του κάθε έργου βρίσκεται στο μέρος και την θέση που του δίνει υπόσταση. Στο Bois de la Cambre, η ανθρώπινη παρουσία απουσιάζει και αφήνει τον χώρο στη φύση, Η κίνηση του δρόμου δίνει τη θέση της, στην ακίνητη σιωπή που βιώνει ο μοναχικός περιπατητής στην περίοδο της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Μοιάζει σαν η φύση να μας ξανασυστήνεται μέσα από την γαλήνη των εικόνων που δημιουργεί ο ζωγράφος. Οι εικόνες αυτές τον συνοδεύουν στο ατελιέ του και μεταμορφώνονται στο προσωπικό του bois de la chambre, ένα δάσος δωματίου. Οι φόρμες μινιμαλιστικές και τα χρώματα γήινα δημιουργούν το περιβάλλον, στο οποίο αν και είναι εμφανής η ανθρώπινη απουσία, υπάρχει πάντα η προσμονή μιας συνάντησης.».

Ο Χρήστος Κουτσούκης, περιγράφει: «Στα έργα της ενότητας αυτής, με τον τίτλο Bois de la Cambre, ένα πολύ γνωστό πάρκο των Βρυξελλών, μέσα από την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, ανακατασκευάζω το φυσικό τοπίο επιδιώκοντας μια αρμονική συνύπαρξη καθαρών και έντονων χρωματικών επιφανειών που αποτελούν τα μορφικά στοιχεία της εικαστικής σύνθεσης. Η τελική σύνθεση που αποτυπώνεται στο έργο, προϊόν αρχικής αφαιρετικής επεξεργασίας στον υπολογιστή, μεταφέρει στον θεατή λεπτομέρειες του φυσικού τοπίου όπως αυτό έχει αιχμαλωτισθεί φωτογραφικά σε προγενέστερη στιγμή. Επιχειρώντας μια ανασκόπηση στη δουλειά μου της τελευταίας οκταετίας, η ζωγραφική πράξη μέσα στα έργα μου αναδεικνύει στιγμές της καθημερινής ρουτίνας. Ίσως, στιγμές που θα περνούσαν απαρατήρητες! Λεπτομέρειες που σε μια δευτερογενή παρατήρηση μεταφέρουν στο θεατή ποικίλα μηνύματα και δίνουν την αφορμή και το έναυσμα για προσωπικές ερμηνείες.».

Διάρκεια έκθεσης: 6 – 28 Μαΐου 2022

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ▪ Τετάρτη ▪ Σάββατο ▪ 10.00 – 14.00

Τρίτη ▪ Πέμπτη ▪ Παρασκευή ▪ 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Κυριακή ▪ κλειστά

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Χρήστος Κουτσούκης (γεν. 1970) ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο εργαστήρι του Χρόνη Μπότσογλου. Έχει σπουδάσει επίσης Χαρακτική (Ξυλογραφία), στο εργαστήριο του Θανάση Εξαρχόπουλου και Σκηνογραφία στο εργαστήριο του Γιώργου Ζιάκα.

