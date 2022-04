Καλαμάρι-τέρας ξεβράστηκε στις ακτές της Ιαπωνίας

Να κολυμπάς και ξαφνικά να δεις μπροστά σου ένα καλαμάρι μήκους 3,35 μέτρων. Ευτυχώς κανένας κολυμβητής δεν ένιωσε αυτή την τρομάρα, αφού το γιγαντιαίο καλαμάρι βάρους 80 κιλών ξεβράστηκε ζωντανό σε ακτή της δυτικής Ιαπωνίας. VIDEO: Giant squid washes ashore alive in Japan.

A giant squid 3.35 metres in length has been found alive on a shore in western Japan.

Giant squid live in the deep sea, and is unusual for one to be washed ashore alive. The squid has now been transported to an aquarium pic.twitter.com/FGdc23MBjI

— AFP News Agency (@AFP) April 22, 2022

Το… τέρας εντοπίστηκε στην παραλία Ugu στον Ομπάμα, στην επαρχία Φουκούι, στην ακτή της Θάλασσας της Ιαπωνίας, από έναν κάτοικο της περιοχής που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το καλαμάρι έχει μεταφερθεί ήδη στο ενυδρείο Echizen Matsushima στη νομαρχιακή πόλη Sakai.