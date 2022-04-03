Για το Γρηγόρη

Ο καλός Πατρινός σκιτσογράφος Τάκης Τζελάτης, έκανε μια υπέροχη ανάρτηση, εν είδει ύστατου χαίρε, σ’ έναν σπουδαίο ζωγράφο:
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΓΙΝΕ ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ. Ο ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ, Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ.ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ ΔΑΣΚΑΛΕ,ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ,ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΟ ΣΟΥ ΧΑΡΗ,ΟΠΟΥ ΜΑΖΙ ΘΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΤΕΧΝΗ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.ΣΤΗΝ ΦΩΤΟ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ,Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΦΑΙΝΟΜΕΝΟΣ.