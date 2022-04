Με το Erasmus+ στην Potenza της Ιταλίας το ΓΕΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Την Κυριακή 10 Απριλίου 2022 επέστρεψαν από την Ιταλία οι πέντε μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Παραλίας, οι οποίες συμμετείχαν στην πρώτη βραχυχρόνια κινητικότητα μαθητών του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Schule macht Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeit macht Schule / A lesson in sustainability: Make your school greener and yourself too και κωδικό 2020-1-DE03-KA229-077458.

Η κινητικότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 8 Απριλίου 2023, φιλοξενήθηκε στο Ιταλικό σχολείο IIS Leonardo da Vinci-Nitti στην Potenza της Ιταλίας και είχε θέμα «Towards zero impact on the environment» (Προς μηδενικές επιπτώσεις στο περιβάλλον) και βασικό στόχο την ενεργοποίηση της υπευθυνότητας για ένα βιώσιμο μέλλον με μηδενική σπατάλη αγαθών και υπεύθυνη κατανάλωση.

Οι μαθήτριες του Γενικού Λυκείου Παραλίας που συμμετείχαν στην κινητικότητα ήταν η Ευδοκία Κωτσάκη, η Μαρίνα Τρέβλια, η Λευκοθέα Σέκα, η Μαρία Τσαρούχη και η Παρασκευή Μπαλτζή. Τις μαθήτριες συνόδευαν οι εκπαιδευτικοί κα Νικολίτσα Καρκούλια και κος Βασίλειος Σταυρίδης.

Κατά τη διάρκεια των πέντε ημερών που διήρκεσε η κινητικότητα οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να γνωριστούν να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν με συνομήλικους τους από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Λιθουανία), να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο θέμα της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και να καλλιεργήσουν ποικίλες δεξιότητες συμμετέχοντας σε εργαστήρια με θέμα την τηλεϊατρική και τον βιώσιμο τουρισμό καθώς και σε διαγωνισμό βίντεο με θέμα την κλιματική αλλαγή. Σε μικτές διεθνικές ομάδες δημιούργησαν παρουσιάσεις, διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια (Kahoot) και διαδικτυακή έρευνα με θέμα “fast fashion” (γρήγορη μόδα). Επίσης επισκέφτηκαν ένα βιώσιμο οινοποιείο, συμμετείχαν σε δράση καθαρισμού πάρκου και δημιούργησαν αφίσες αποτυπώνοντας εικονικά τις εμπειρίες που αποκόμισαν από την κινητικότητα.

Η παραμονή στην Potenza περιλάμβανε επίσης πολιτιστικές επισκέψεις με στόχο τη γνωριμία με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής που είναι γνωστή και ως Magna Graecia (Μεγάλη Ελλάδα). Στο πλαίσιο αυτό επισκέφτηκαν ναούς, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους. Κορυφαία εμπειρία ήταν η επίσκεψη στην πόλη Matera (Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2019). Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα «Sassi» που έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και στο Palombaro Lungo, μια γιγαντιαία υπόγεια δεξαμενή που χρησιμοποιείτο για τη συλλογή νερού βροχής μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα.

Στο τέλος της κινητικότητας οι μαθήτριες παρέλαβαν τα πιστοποιητικά συμμετοχής τους και επέστρεψαν γεμάτες ενθουσιασμό, πολύτιμες εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις αναμένοντας να ξανασυναντηθούν με τους συμμαθητές τους στην Πάτρα, στη δεύτερη βραχυχρόνια κινητικότητα μαθητών που θα φιλοξενηθεί από το Γενικό Λύκειο Παραλίας, τον Οκτώβριο του2023.