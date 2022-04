Έκκληση βοήθειας για τον μικρό Γιάννη από την Ηλεία

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Παιδική Χαρά», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, κάνει έκκληση οικονομικής βοήθειας για τον μικρό Γιάννη από τα Καβάσιλα Ηλείας, ο οποίος ταλαιπωρείται πάνω από 10 χρόνια καθώς πάσχει από μια σπάνια ασθένεια (CAVERNOMA CEREBRAL).

Ο μικρός Γιάννης χρειάζεται να μεταφερθεί άμεσα στη Γερμανία για τη δεύτερη επέμβαση στον εγκέφαλο σε εξειδικευμένο κέντρο στο Βερολίνο, εκεί όπου πραγματοποίησε το πρώτο χειρουργείο το καλοκαίρι του 2021. Η «Παιδική Χαρά» καλεί όσους μπορούν και ενδιαφέρονται να βοηθήσουν.

Η ανακοίνωση του φιλανθρωπικού οργανισμού:

SOS !!! Ο Γιάννης από την Πάτρα μας χρειάζεται !!! Πάσχει από μια σπάνια ασθένεια ( CAVERNOMA CEREBRAL ) και πρέπει ΑΜΕΣΑ να υποβληθεί σε χειρουργείο στο κεφάλι στο Βερολίνο!!! Ο Γιάννης είναι ένα πλάσμα που ταλαιπωρήθηκε πολύ μπαινοβγαίνοντας σε νοσοκομεία τα τελευταία 10 χρόνια… Είναι ένα νέο, όμορφο παιδί στην εφηβεία , που καθηλώθηκε σε ένα κρεβάτι …Εγκλωβίστηκε σε ένα σώμα που ενώ αντιλαμβάνεται τα πάντα , δυσκολεύεται να περπατήσει και να μιλήσει … ΔΙΨΑ ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΖΩΗ !!!

Ήταν μόλις 6 χρόνων αγοράκι όταν διεγνώστει με αιμαγγείωμα στο κεφαλάκι του. Μεσολάβησαν πολλά χειρουργεία χωρίς καμία βελτίωση … Ώσπου πέρυσι το καλοκαίρι ο Γιάννης έπαθε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στο οποίο έμεινε 53 ημέρες στην Εντατική Παίδων Πατρών… Οι γιατροί δεν έδιναν καμία ελπίδα στους γονείς του … Ξαφνικά , σαν από θαύμα , βρέθηκε λύση στην Γερμανία, στο Βερολίνο, στο «CHARITE» , όπου ο Γιάννης τα κατάφερε μετά από μια πολύ δύσκολη επέμβαση και έμεινε στην ζωή… Μετά από 1 μήνα επέστρεψε στην Ελλάδα και έμεινε στο Κέντρο αποκατάστασης Ρίο Πατρών 4 μήνες… Πρέπει να υποβληθεί ΑΜΕΣΑ σε μια ακόμη , δύσκολη και επικίνδυνη , επέμβαση, για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του , και πάλι στο Βερολίνο !!! Η οικογένεια ζητά την προσευχή μας και την έμπρακτη στήριξη όλων μας για να συγκεντρωθούν τα χρήματα που χρειάζονται και να κρατηθεί ο Γιάννης στη ζωή !!! Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον Γιάννη για ακόμη μια φορά … Παρακαλούμε πολύ να κάνετε όλοι κοινοποίηση! Ας βοηθήσουμε ο καθένας μας όπως μπορεί να γίνει το παλικάρι μας επιτέλους καλά, να ζήσει όπως του αξίζει και να χαρεί όλα όσα έχει στερηθεί όλα αυτά τα χρόνια !!!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@paidikihara.com για την απόδειξη της δωρεάς σας.