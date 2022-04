Εμπλουτίστηκαν τα δημιουργικά καρναβαλικά εργαστήρια στα Παλαιά Σφαγεία

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και σε καθημερινή βάση τα εκπαιδευτικά δημιουργικά καρναβαλικά εργαστήρια στα Παλαιά Σφαγεία που πραγματοποιούνται στις αίθουσες των δημιουργικών εργαστηρίων και στην αίθουσα του Καραγκιόζη του πολυχώρου.

Στο πλαίσιο αυτό τα Παλαιά Σφαγεία, το σπίτι του Πατρινού Καρναβαλιού, καθημερινά αποκτούν ζωντάνια και γεμίζουν από τη φρεσκάδα, το νεανικό ενδιαφέρον των μαθητών και τα παιδικά χαμόγελα μέσα από τη συνεργασία της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και της εκπαιδευτικής κοινότητας της πόλης (Διεύθυνση Α/θμιας και Διεύθυνση Β/θμιας εκπαίδευσης Ν. Αχαϊας και τους τομείς τους για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τα Πολιτιστικά θέματα).

Μέχρι σήμερα οι μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους, ανάλογα με την ηλικία τους, μαθαίνουν για την ιστορία του Πατρινού Καρναβαλιού και παρακολουθούν βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα ή παραστάσεις θεάτρου σκιών που συνδέονται με το Καρναβάλι, ενώ εκπαιδεύονται μέσα σε ένα ψυχαγωγικό πλαίσιο από καταρτισμένους εκπαιδευτές να δημιουργούν οι ίδιοι καρναβαλικές μάσκες.

Πρέπει να τονιστεί ότι εδώ και κάποιες εβδομάδες το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται στα παιδιά διευρύνθηκε και συμπληρώθηκε με τους μαθητές να έχουν μια πολυσυμμετοχική εικονική εμπειρία εστιασμένη στη μασκαράτα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του έργου SPARC .

Ένα από τα τελευταία παραδοτέα του έργου sparc ήταν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα το οποίο συνίσταται από τις εξής επιμέρους δράσεις:

Πολυσυμμετοχική εικονική εμπειρία εστιασμένη στη μασκαράτα στα Παλαιά Σφαγεία

Μία πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας αναπτύχθηκε, με σκοπό οι επισκέπτες του πολυχώρου των Παλαιών Σφαγείων να βιώσουν μία «εκ των έσω» εμπειρία Καρναβαλικής δημιουργίας και ανακάλυψης.

Θέμα της η μασκαράτα, η ξεχασμένη αυτή καρναβαλική τέχνη όπου ο συμμετέχων φορούσε μία ευμεγέθη υπεράνθρωπη κατασκευή και συμμετείχε στα Καρναβαλικά δρώμενα. Άνθισε τις δεκαετίες του ’50, του ’60 και του ’70 όταν ο εμβληματικός κατασκευαστής Αλέκος Χαράρης παρήγαγε σχεδόν το σύνολό τους χρωματίζοντας με τον δικό του τρόπο τις παρελάσεις του Καρναβαλιού. Οι μασκαράτες έχουν κάνει την εμφάνιση τους και πάλι στο Πατρινό Καρναβάλι μέσα από αντίστοιχες κατασκευές πληρωμάτων στις παρελάσεις.

Μέσα στην εφαρμογή, ο χρήστης συμμετέχει μαζί με την παρέα του ―εντός ενός εικονικού καρναβαλικού εργαστηρίου― στη συναρμολόγηση της μασκαράτας του και κατόπιν τη φορά, νιώθοντας το μέγεθος και τις δυσκολίες χειρισμού της. Ταυτόχρονα παρατηρεί τους υπόλοιπους παίκτες που συναρμολογούν τη δική τους, αλληλεπιδρά μαζί τους και διασκεδάζουν.

Στη συνέχεια, μεταφέρεται εικονικά στην ψηφιακή αναπαράσταση τριών διαφορετικών δεκαετιών της Πλατείας Γεωργίου Α’ ―ανέκαθεν επίκεντρο των Καρναβαλικών εκδηλώσεων― σε ένα παιχνίδι εξερεύνησης αντικειμένων, τα οποία κάτι Καρναβαλικό έχουν να πουν…

Πρόκειται για τη μοναδική εφαρμογή στην Ελλάδα (και από τις ελάχιστες παγκοσμίως) η οποία επιτρέπει την ταυτόχρονη συμμετοχή και φυσική αλληλεπίδραση οκτώ ατόμων τα οποία βρίσκονται στον ίδιο χώρο, κινούνται ελεύθερα, αγγίζονται και διασκεδάζουν ενώ βιώνουν μία ψηφιακή εικονική εμπειρία, ανοίγοντας δρόμους τόσο για την παραγωγή καινούργιου Καρναβαλικού περιεχομένου, όσο και για τη συμμετοχή μεγάλων ομάδων κοινού το οποίο αναζητά νέους καινοτόμους τρόπους να βιώσει το κλίμα της μεγαλύτερης γιορτής της πόλης.

Βιντεοπαρουσίαση κατασκευής μιας μασκαράτας

Δημιουργήθηκε ένα βίντεο το οποίο μελλοντικά θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ στο οποίο παρουσιάζεται η κατασκευή – διδασκαλία της τεχνικής της Μασκαράτας από τους τεχνίτες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων Χριστίνα Κουφάκη, Νίκο Λιβάνη και Δημήτρη Ντζουμάνη.

Με τη χρήση απλών υλικών παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κατασκευής και διακόσμησης μασκαράτας, το οποίο είναι ιδιαίτερο χρήσιμο είτε για ενήλικες είτε για ανηλίκους που θα ήθελαν να επιχειρήσουν να κατασκευάσουν τη πρώτη τους μασκαράτα.

Το βίντεο θα αποτελεί ένα από τα περιεχόμενα της μουσειοσκευής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στα σχολεία της περιοχής μας από τη σχολική χρονιά 2022-23, τα οποία θα μπορούν να δανείζονται από τη ΚΕΔΗΠ την μουσειοσκευή και οι εκπαιδευτικοί να κάνουν σχετικό εργαστήριο στο χώρο του σχολείου τους.

Μέχρι στιγμής έχουν βιώσει την εμπειρία της εικονικής πραγματικότητας 150 μαθητές με τους συνοδούς-εκπαιδευτικούς τους. Τα συγκεκριμένα σχολεία συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα κατασκευής καρναβαλικών στοιχείων.

Οι επισκέψεις των σχολείων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα διακοπούν την περίοδο των εορτών του Πάσχα και θα συνεχιστούν αμέσως μετά μέχρι και τον Ιούνιο.

To έργο SPARC, “Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε με 2.4 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, ολοκληρώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022, αφήνοντας πίσω του ανακαινισμένο το ιδιαίτερο χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Ο Δήμος Πατρέων ήταν ο συντονιστής εταίρος του έργου. Οι άλλοι εταίροι του έργου ήταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας από Ελλάδα, δύο Ιταλοί εταίροι, ο Σύνδεσμος Θεάτρων της Απούλιας και η Περιφέρεια της Απούλιας – Department Economy of Culture, Tourism and Territory. Επίσης ως συνδεδεμένος εταίρος ήταν και η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας.