Σεισμός 7,3 ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός έγινε στις 23:36 τοπική ώρα (16:36 ώρα Ελλάδας) με επίκεντρο 63 χιλιόμετρα από το Σεντάι της Ιαπωνίας.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 7,3 ρίχτερ σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK και έπληξε τις επαρχίες Φουκουσίμα και Μιγιάγκι, στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 46 χιλιόμετρα.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη, τις περιοχές στις οποίες έγινε ο σεισμός, μετά τον οποία μάλιστα, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι!

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Twitter, από το σεισμό κουνήθηκε πολύ η Φουκουσίμα στην οποία θυμίζουμε ότι βρίσκεται πυρηνικό εργοστάσιο. Επίσης, λόγω του σεισμού, κόπηκε το ρεύμα σε περιοχές του Τόκιο. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 700.000 κτίρια είναι χωρίς ρεύμα…

🌊7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima (you know what significance)… damn 2022 needs to slow down. https://t.co/PI7O9XzMAC

Σύμφωνα με μαρτυρίες αλλά και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, πρόκειται για δύο σεισμούς που έγιναν ο ένας μετά τον άλλον, με διαφορά 2 λεπτών.

Ο πρώτος ήταν 6 ρίχτερ και ακολούθηκε ο μεγάλος που ξεπέρασε τα 7 ρίχτερ…. Ήδη εικόνες από το μεγάλο σεισμό που χτύπησε την Ιαπωνία, κάνουν το γύρο του κόσμου.

Okay. So first time to experience earthquake in Japan and I’m on the 10th floor. Was really scared. Hope everybody is safe. #earthquakejapan #earthquaketoday #japan #japanearthquake pic.twitter.com/tcgU8k8Wuu

— sheslovelie (@sheslovelie) March 16, 2022