Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες εκρήξεις στη Λβιβ

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στα ανατολικά της Ουκρανίας, αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι κάνουν λόγο για εμφάνιση μαύρου καπνού.

Πράγματι, από βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, μαύρος καπνός ανυψώνεται πίσω από έναν λόφο, ο οποίος φαίνεται να προκλήθηκε από τις εκρήξεις. Το παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε από ανταποκριτή του Economist στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναφορές, λίγη ώρα πριν τις εκρήξεις, ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν σε πολωνική στρατιωτική βάση, η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, για να επισκεφθεί αμερικανικά στρατεύματα. Η Λβιβ βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας.

«Σημειώθηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις κοντά στο Λβιβ από την κατεύθυνση του Κριβκίτσι, τώρα υπάρχει προειδοποίηση για αεροπορική επιδρομή, επομένως μείνετε ψύχραιμοι και πηγαίνετε στα καταφύγια», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Μαξίμ Κοζίτσκι, αναφερόμενος σε μια περιοχή στα ανατολικά προάστια της πόλης.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη πόλη της Ουκρανίας έχουν καταφύγει πολλοί εκτοπισμένοι Ουκρανοί πολίτες ώστε να μπορέσουν να διαφύγουν από τη χώρα. Την έκρηξη επιβεβαίωσε ο δήμαρχος της πόλης, ο οποίος ανέφερε ότι οφείλεται από ρωσικό βομβαρδισμό.

Σύμφωνα με το Sky News, ο στόχος των βομβαρδισμών ήταν ένας πύργος τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του CNN, οι εκρήξεις ακούστηκαν λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, εκεί όπου βρίσκεται ένας σιδηροδρομικός σταθμός που εξυπηρετεί επιβατηγά τραίνα.

Εν τω μεταξύ στην Πολωνία πραγματοποιεί σήμερα Σάββατο (26.3.2022) επίσκεψη ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος συνάντησε τόσο τον Πολωνό ομόλογό του, Αντρέι Ντούντα, όσο και Ουκρανούς πρόσφυγες που έχουν φτάσει στη Βαρσοβία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην περιοχή λίγο πάνω από τα πολωνικά σύνορα για να συναντήσει τα αμερικανικά στρατεύματα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα Ουκρανίας – Πολωνίας.