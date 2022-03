Ουκρανία: 300.000 άνθρωποι στη Χερσώνα ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες

Τραγική είναι η κατάσταση στη Χερσώνα της Ουκρανίας, καθώς 300.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες σύμφωνα με τον Όλεγκ Νικολένκο, εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Η πόλη Χερσώνα ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που έπεσε στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Kherson’s 300k citizens face a humanitarian catastrophe owing to the Russian army’s blockade. Food and medical supplies have almost run out, yet Russia refuses to open humanitarian corridors to evacuate civilians. Russia’s barbaric tactics must be stopped before it is too late!

Το βίντεο δείχνει διαδηλωτές στην Πλατεία Ελευθερίας της Χερσών να τρέχουν για να ξεφύγουν καθώς βλήματα πέφτουν γύρω τους, ενώ ακούγονται δυνατοί κρότοι και πυροβολισμοί.

Πλάνα που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν να απαντούν βίαια στους ειρηνικούς διαδηλωτές και σήμερα.

For the second day in a row Russian troops appear to have used tear gas to disperse a peaceful protest by Ukrainians in the occupied city of Kherson.

The Russian forces are becoming more violent trying to break the resistance there. pic.twitter.com/bE7tkiPZWo

— Patrick Reevell (@Reevellp) March 22, 2022