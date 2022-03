Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Ευρεία σύσκεψη με φιλοζωικές οργανώσεις

Σύσκεψη με φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίωνας Ζαΐμης, σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρο Βασιλόπουλο, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν επίκαιρα θέματα, όπως καταγγελίες που αφορούν την κακοποίηση των δεσποζόντων ζώων, την υιοθεσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό τη διαδικασία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού κλπ.

«Από την πλευρά μας θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την απλούστευση και πιθανή ψηφιοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδοτήσεων όπου απαιτείται για την διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να υιοθετήσουν στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με βάση τον νέο νόμο ο οποίος μεταφέρει την αρμοδιότητα αυτή στο υπουργείο εσωτερικών πλέον. Αυτό όμως που κυρίως απαιτείται είναι μια εκστρατεία ενημέρωσης για την στείρωση των ζώων και τις ευθύνες των πολιτών ώστε σταδιακά να μειωθεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο των αδέσποτων ζώων που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ασυνειδησία των ανθρώπων που εγκαταλείπουν είτε κουτάβια είτε μεγαλύτερα ζώα», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συγχαίροντας όλους τους εθελοντές για την προσπάθεια που καταβάλλουν καθημερινά.

Για την ανάγκη προστασίας των ζώων, την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και τη διαδικασία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού μίλησε ο κ. Βασιλόπουλος τονίζοντας ότι θα είναι δίπλα στις φιλοζωικές οργανώσεις με κάθε τρόπο: «Σχεδιάζουμε, επίσης, μια ημερίδα ευαισθητοποίησης την Παγκόσμια ημέρα Αδέσποτων Ζώων τον Απρίλιο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού».

Στη συνάντηση συμμετείχαν, η πρόεδρος του φιλοζωικού σωματείου «Φιλόζωοι εθελοντές Πάτρας Μαρία Θεοφανοπούλου, η πρόεδρος του Σωματείου «Patras For All Animals» Ιωάννα Γιαννακοπούλου, η αντιπρόεδρος του σωματείου «Patras For All Animals» Σέβη Γαϊτανίδου, η δικηγόρος της πανελλήνιας φιλοζωικής ομοσπονδίας Έλενα Αρβανίτη, το στέλεχος της πανελλήνιας φιλοζωικής ομοσπονδίας & σύμβουλος του Δημάρχου Πατρέων για θέματα ζώων Αλεξάνδρα Δημοπούλου, το μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής ιερακοτροφίας Σωτήρης Σαρδέλης και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, αλλά και του Δήμου Πατρέων.