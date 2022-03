Ιερά Μητρόπολη Πατρών: Συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού για την Ουκρανία

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Πατρών αναφέρει τα εξής: «Συγκέντρωση ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ γιά τήν Οὐκρανία.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί ὁ Σύλλογος Ἑλληνοουκρανικῆς Φιλίας πού ἐδρεύει στήν Πάτρα, προβαίνουν σέ συγκέντρωση ἰατροφαρμακευτικοῦ ὑλικοῦ, τό ὁποῖον θά ἀποσταλῇ στούς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς μας Οὐκρανούς, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν μεγάλων ἀναγκῶν καί πληγῶν τοῦ πολέμου.

Τά εἲδη πού θά συγκεντρωθοῦν εἶναι (ὃπως ἀπεστάλη ἡ λίστα):

Stomach wash kit

Set for catheterization of the bladder

Traction tire

Portable oxygen cylinders

Central vein catheterization kits

Set for intraosseous access

Kits for lumbar puncture

Tracheostomy set

Tracheal intubation kit

Set for drainage of the pleural cavity

Immobilization tires of various types and sizes

Syringes with needles (different volumes)

Catheters for peripheral veins (different sizes)

System for transfusion of infusion solutions

Non – sterile bandage (different sizes)

Elastic fixing bandage (different sizes)

Sterile material for anti-burn measures

Sterile material for wound surface treatment

Hydrogel anti-burn bandage of different sizes

External fixation device.

Τόπος συγκεντρώσεως τῶν φαρμάκων τά Γραφεῖα τοῦ Συλλόγου στήν ὁδό Ἁγίου Νικολάου 62 (τηλ: 6934040928)

Εἲμεθα βέβαιοι ὃτι ὁ Πατραϊκός Λαός θά ἐνεργήσῃ μέ μεγάλη ἀγάπη γιά τήν βοήθεια τῶν συνανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι βασανίζονται καί ὑποφέρουν ἀπό τόν πόλεμο στήν ὡς ἂνω χώρα».