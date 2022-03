Φωκίων Ζαΐμης: Εφαρμογή του διεθνούς δικαιού, όχι α λα καρτ

Σε ανάρτησή του ο Αντπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Φωκίων Ζαΐμης αναφέρει:

Διαβάζω από το έγκυρο διεθνές περιοδικό THE DIPLOMAT μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το πρόσφατο ψήφισμα του ΟΗΕ και την δίκαιη ασφαλώς καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ψήφοι 141 υπέρ 5 κατά και 35 αποχές, αρκετές ηχηρές μάλιστα. Υπήρχαν και χώρες που δεν πήγαν καν να ψηφίσουν!.

Πάντως το πιο διπλωματικό ευτράπελο ήταν η δήλωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν που την μεταφέρω αυτολεξεί: The Taliban regime has been more neutral, calling for “both parties” to “exercise restraint,” a position more consistent with an abstention. δηλαδή να τα βρουν τα δύο μέρη…Τι πιο αστείο/τραγικό στην παγκόσμια διπλωματία να σε καλούν οι Ταλιμπάν σε εγκράτεια και διπλωματία!!!.

Όχι βέβαια ότι με τα ψηφίσματα επιβάλλεται το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο, πέραν μια απαραίτητης μεν ηθικής δικαίωσης, να σας θυμίσω πόσα ψηφίσματα έχουν περάσει για την παράνομη, αιματηρή και βάρβαρη εισβολή των Τούρκων στην Δημοκρατία της Κύπρου ακόμα και του ίδιου του συμβουλίου ασφαλείας αλλά φευ, ο νόμος του ισχυρού ίσχυε, ισχύει και θα ισχύει. Η συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ είναι σωστή αλλά το τείχος του αίσχους στην Λευκωσία που υπάρχει ακόμα εκεί στοιχειώνει και ντροπιάζει όλους τους ισχυρούς της Δύσης και της Ανατολής.

Το διεθνές δίκαιο απαιτεί αφενός διαρκεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία αλλά και εκατέρωθεν/πολύπλευρη τήρηση και όχι α λα καρτ.