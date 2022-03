Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Νίκος Δένδιας επιβεβαιώνει το χτύπημα στο προξενείο στη Μαριούπολη

Με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα επικοινώνησε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με την επίσημη ενημέρωση να δείχνει πως επιβεβαιώνεται το χτύπημα στο ελληνικό προξενείο στην Μαριούπολη

«O YΠΕΞ Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον D.Kuleba ζητώντας την αρωγή των Ουκρανικών αρχών για την ασφάλεια του Έλληνα Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη, καθώς και για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για εκκένωση» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

I contacted #Ukraine counterpart @DmytroKuleba requesting the Ukrainian authorities’ assistance in ensuring the safety of the 🇬🇷 Consul General in #Mariupol and in opening humanitarian corridor for evacuation.

