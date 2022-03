Μενδώνη: Οδηγίες να ανασταλούν εκδηλώσεις με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς – Αντιδράσεις στα social media

Οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, έδωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media.

Μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος σημείωσε:

Άνθρωποι του πολιτισμού στη Ρωσία καταδικάζουν τον πόλεμο του Πούτιν. Αυτό σημαίνει θάρρος και πίστη στο δίκιο. Ο πολιτισμός ενώνει και δεν χωρίζει τους λαούς. Η απόφαση #μενδωνη για ακύρωση παραστάσεων Ρώσων δημιουργών είναι προσβολή για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.