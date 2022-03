Θλίψη στο Χόλιγουντ: Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ

Σε ηλικία 71 ετών πέθανε την Κυριακή ο Αμερικανός ηθοποιός, Γουίλιαμ Χαρτ.

O Γουίλιαμ Χαρτ γεννήθηκε το 1950 στην Ουάσινγκτον και σπούδασε υποκριτική στη δραματική σχολή Juilliard της Νέας Υόρκης.

Έγινε ευρέως γνωστός το 1985, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία Το φιλί της γυναίκας αράχνης, όπου υποδύθηκε τον φυλακισμένο Λουίς Μολίνα.

Ο Χαρτ κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού το 1985 για το Kiss of the Spider Woman. Είχε λάβει και άλλες υποψηφιότητες για Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για τις ταινίες Children of a Lesser God και Broadcast News.

Επίσης, είχε συμμετάσχει στις τηλεοπτικές σειρές Damages και Too Big to Fail και έχει λάβει υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του. Για τον ρόλο αυτό, κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, το BAFTA A’ Ανδρικού Ρόλου και το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ προτάθηκε και για Χρυσή Σφαίρα.

Στη συνέχεια, έπαιξε στις ταινίες Παιδιά ενός κατώτερου θεού και Το κύκλωμα και έλαβε ξανά υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού ρόλου. Το 2005 έπαιξε στο Τέλος της βίας του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ και προτάθηκε για το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου.

Το Deadline μετέδωσε την ανακοίνωση του γιου του Γουίλ: «Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια Χαρτ θρηνεί τον θάνατο του Γουίλιαμ Χαρτ, αγαπημένου πατέρα και βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, που πέθανε στις 13 Μαρτίου 2022, μία εβδομάδα πριν από τα 72α γενέθλιά του. Πέθανε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια». Το Variety ανέφερε ότι ένας οικογενειακός φίλος επιβεβαίωσε την είδηση.

