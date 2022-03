Στην Πλατεία Γεωργίου τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού (ΦΩΤΟ)

Τα άρματα του Πατρινού Καρναβαλιού που κατασκευάζει το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά και την ξεχωριστή τεχνογνωσία των καλλιτεχνών-κατασκευαστών του, έχουν το δικό τους σημαντικό μερίδιο στην πανελλήνια εμβέλεια του θεσμού και την καθολική αποδοχή του και καταξίωσή του στην συνείδηση όλης της χώρας.

Φέτος λόγω των υγειονομικών μέτρων, δεν θα παρελάσουν, αλλά ο Δήμος Πατρέων και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας δεν τα στέρησαν από τον κόσμο. Από χτες και έως την και την Κυριακή 6 Μαρτίου, ημέρα κορύφωσης της καρναβαλικής περιόδου τα άρματα καταλαμβάνουν με τον πιο ειρηνικό και ακαταμάχητο τρόπο την πλατεία Γεωργίου Α΄, την κατεξοχήν πλατεία του Καρναβαλιού και προκαλούν την προσοχή και των θαυμασμό Πατρινών και επισκεπτών μεταφέροντας μήνυμα αισιοδοξίας σε όλη την Ελλάδα. Άρματα της χαράς, της ελπίδας, των χρωμάτων, της δημιουργίας κόντρας στα άρματα του πολέμου. Άρματα που φέρνουν την άνοιξη και την αναγέννηση που όλοι έχουμε ανάγκη.

Συνδυάζουν μεγαλοπρέπεια, καλλιτεχνική ποιότητα, σατιρική και χιουμοριστική διάσταση, ανταποκρινόμενα άμεσα τόσο στη διαχρονικότητα των μορφών του Πατρινού Καρναβαλιού, που έχουν συνδεθεί με την μακρόχρονη ιστορία του όσο και με την επικαιρότητα.

ΤΑ ΑΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ο μεγαλόπρεπος και εντυπωσιακός Καρνάβαλος που την ιδέα, τον σχεδιασμό και την κατασκευή του υπογράφει ο Νίκος Λιβάνης είναι ένας Μάγος της Χαράς και της Ζωής με το σκήπτρο του που κρατά την υδρόγειο και έχει τα βιβλία του στο μπροστινό και κάτω μέρος του άρματος. Πίσω από τον Μάγο του χρόνου που πλαισιώνεται από αστέρια, υπάρχει μια τεράστια κλεψύδρα που μας υπογραμμίζει πόσο σημαντικός και πολύτιμος είναι ο χρόνος στον κύκλο της ζωής μας. Στο πίσω μέρος του άρματος δεσπόζει ένα φεγγάρι (μια φέτα σελήνης με καρναβαλική μορφή) σε μισό παραπέμποντας στην εναλλαγή μέρας-φωτός και νύχτας-σκότους. Πολλά μέρη του φετινού Καρνάβαλου βρίσκονται σε πλήρη κίνηση προσδίδοντας στην κατασκευή μια εντυπωσιακή όψη που προκαλεί τα βλέμματα.

Το άρμα της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νίκος Λιβάνης) που από την αρχή της καρναβαλικής περιόδου κοσμεί την πλατεία, είναι ένα άρμα με στοιχεία που αντλούνται από τη μυθολογία. Είναι ένα άρμα με έντονα, εκτυφλωτικά ανοιξιάτικα χρώματα και στοιχεία που έχει στο επίκεντρο τη γιγάντια μορφή μιας Νεράιδας, περιστοιχισμένη από λουλούδια και πουλιά, και ξορκίζει το κακό και την αρνητική ενέργεια που πρέπει να απορρίψουμε από τη ζωή μας. Στο μπροστινό του μέρος υπάρχει ένας λαμπρός καρναβαλικός ήλιος και στο πίσω μέρος ένα επίσης λαμπρό καρναβαλικό μισό φεγγάρι. Δίνει την αίσθηση της αναγέννησης και της ελπίδας και συμβολίζει τον ερχομό της Άνοιξης που συνδέεται άμεσα με την καρναβαλική περίοδο. Η άνοιξη ως ελπιδοφόρα δύναμη ανανέωσης και απαλλαγής από τον χειμώνα και την γκρίζα πραγματικότητα των ημερών. Βασιλιάς.

Ο Καρνάβαλος είναι πλαισιωμένος από τη συνοδεία του, μπάστακες- κατασκευές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου ως μουσικοί-μέλη μιας ευφρόσυνης μπάντας σε κίνηση και ζογκλέρ-ακροβάτες που «παίζουν» τα χαρούμενα τραγούδια και σκοπούς, αυτούς που γιορτάζουν τον ερχομό της Άνοιξης και του Καρναβαλιού και έχουν μέτωπο προς το άρμα της Βασίλισσας. Οι μουσικοί-ζογκλέρ και ακροβάτες σε περίπτωση που επιτρέπονταν οι παρελάσεις θα αποτελούσαν το άρμα του Προπομπού του Βασιλιά Καρνάβαλου (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νίκος Λιβάνης). Καρνάβαλος, Βασίλισσα και μουσικοί-ακροβάτες σε μια εξαιρετική συμφωνία χρωμάτων (ροζ, κίτρινο, γαλάζιο, πράσινο, μωβ) δημιουργούν μια συνάντηση κεφιού και χαράς.

To νέο σατιρικό, πολύχρωμο με φωτεινά χρώματα και άκρως επίκαιρο άρμα «Rabbit Test Show» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νεκτάριος Σαρηγιάννης) διακωμωδεί την κατάσταση της πανδημίας και των rapid test. Η παράφραση του rapid test σε rabbit (κουνέλι) test είναι η αφορμή για το χιουμοριστικό άρμα. Ένας τρελός επιστήμονας κρατά 2 φυαλίδια. Από το ένα βγαίνει ένα κουνέλι που λέει: «Ι am OK» (είμαι καλά). Μπροστά από τον επιστήμονα ένα μεγάλο κουνέλι κρατά με το ένα χέρι την μπατονέτα του rapid test που γράφει «Rabbit Test Show» και με το άλλο μια ταμπέλα που γράφει «I am not OK» (δεν είμαι καλά) ακριβώς δίπλα σε ένα «αρρωστημένο» κουνέλι. Κάπου εκεί και ένα κουνέλι που «βαράει» προσοχή πειθαρχημένο.

Το πολύχρωμο με έντονα χρώματα άρμα «Fake-Book» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νεκτάριος Σαρηγιάννης) με ακαταμάχητο χιουμοριστικό τρόπο σατιρίζει και διακωμωδεί τον εθισμό του ανθρώπου από το Facebook. Ένας κύριος που φορά μπλούζα που γράφει «I love social» κάθεται στη λεκάνη της τουαλέτας και είναι συνδεδεμένος με το facebook, δέσμιος της οθόνης και του πληκτρολογίου του υπολογιστή. Υποτίθεται ότι συνομιλεί με το αληθινό προφίλ μιας εντυπωσιακής, σέξι γυναίκας αλλά ωστόσο του προκύπτει το πραγματικό προφίλ (με την μπλούζα Real) που μάλλον δεν είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες του… Η κατασκευή συμπληρώνεται με τα απαραίτητα imogi, τις καρδούλες, τα χαμογελάκια, τα «λυπάμαι» και τα «έλεος» δημιουργώντας ένα χαρούμενο και ολοζώντανο τελικό αποτέλεσμα που προκαλεί πολύ γέλιο μέσα στον ρεαλισμό του θέματός του. Κάπου εκεί και η «υπεύθυνη» πληροφορία που μαθαίνουμε σε τι συνθήκες γίνεται το 90% των likes που παίρνουμε στο facebook.

Η ακολουθία των αρμάτων στην πλατεία συμπληρώνονται με δύο ακόμη νέα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών.

Το ένα είναι η «Σαρανταποδαρούσα (Η κυρά μας η καλή)» (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση: Νεκτάριος Σαρηγιάννης) που κρατά ένα βιβλίο με το … νόημα της ζωής και τα μηνύματα που μας περνάνε οι δάσκαλοι και το άλλο είναι η σύνθεση του Κώστα Τζαϊλάκη (ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση) με μια Αλεπού και δυο τζιτζίκια, εμπνευσμένο από το σχετικό παιδικό κόμικς «Ο κρυμμένος θησαυρός των εντόμων» και το animation «Σκάει ο τζίτζικας» της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Οι όποιες περιγραφές μόνο λίγο προσεγγίζουν την πραγματικότητα και τις εντυπώσεις που αποκομίζουν οι θεατές από την πλατεία Γεωργίου Α΄. Η πραγματική εικόνα είναι πολύ πιο συναρπαστική, τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας με τα φυσικά, φωτεινά, λαμπερά χρώματα των αρμάτων όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας με τους φαντασμαγορικούς φωτισμούς τους.