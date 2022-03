Δόθηκαν τα φετινά βραβεία BAFTA – Μεγάλος νικητής το «Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον

Τα φετινά βραβεία ΒΑFTA ξεκίνησαν με ένα μοντάζ για το Νο1 εξαγώγιμο κινηματογραφικό προϊόν της Μεγάλης Βρετανίας, τον Τζέιμς Μποντ που φέτος κλείνει 60 χρόνια, και τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ να τραγουδά το «Diamonds are Forever».

h Εξουσία του Σκύλου πήρε το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και η Τζέιν Κάμπιον το βραβείο Σκηνοθεσίας. Η Κάμπιον μόλις χτες πήρε εκείνο της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Στα ερμηνευτικά βραβεία ο Γουιλ Σμιθ πήρε το βραβείο Α΄Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο King Richard, η Τζοάνα Σκάνλον του After Love το Α’ Γυναικείου Ρόλου , η Αριάνα Ντε Μπόουζ του West Side Story το Β’ Γυναικείου και ο Τρόι Κότσουρ του CODA το Β’Ανδρικού. Ο Κοτσούρ ρώτησε επί σκηνής τους παραγωγούς του Τζέιμς Μποντ αν έχουν σκεφτεί το ενδεχόμενο ενός κωφού Μποντ και αυτοπροτάθηκε. Το Drive my Car πήρε το βραβείο Ξενόγλωσσης ταινίας, το Encanto του καλύτερου animation και το Summer of Soul εκείνο του ντοκιμαντέρ.