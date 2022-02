Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουρκικό πλοίο χτυπήθηκε από οβίδα στη Οδησσό

Τουρκικό πλοίο που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια φέρεται να χτυπήθηκε από οβίδα, έξω από το λιμάνι της Οδησσού, στην Ουκρανία, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης το πλοίο αναχωρούσε από την Οδησσό και κατευθύνονταν στη Ρουμανία.

Το πλοίο υπέστη ζημιές, ωστόσο δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και σύμφωνα με την ενημέρωση του δεν αναφέρονται θύματα ή τραυματισμοί. Το NTV μετέδωσε ότι η Τουρκική Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών υποθέσεων γνωστοποίησε πως το πλοίο δεν ζήτησε βοήθεια.

MV Yasa Jupiter was hit by Russian missile in the Black Sea! She was sailing under Yasa Shipping Company! Fortunately there is no dead and wounded! pic.twitter.com/YxsZqiFTMs

— focusea (@focuseatv) February 24, 2022