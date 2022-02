Eurovision 2022: Αποκλείστηκε η Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία

Οι… πόρτες στη Ρωσία κλείνουν η μία μετά την άλλη, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία, καθώς εκτός από τις αθλητικές διοργανώσεις, θα μείνει και εκτός Eurovision.

Με επίσημη ανακοίνωση της η EBU γνωστοποίησε την απόφαση της να αποκλείσει από τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού τη Ρωσία, βάσει των κανόνων της διοργάνωσης και των αξιών της. Νωρίτερα, σήμερα, έγινε γνωστό, ότι η Ουκρανία είχε αιτηθεί στην EBU να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Ρωσίας, στη Eurovision, ωστόσο, είχε λάβει αρνητική απάντηση. Φαίνεται πως στη συνέχεια… το ξανασκέφτηκαν.

“Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προστασία των αξιών ενός πολιτιστικού διαγωνισμού που προωθεί τη διεθνή ανταλλαγή και κατανόηση, φέρνει κοντά το κοινό, γιορτάζει τη διαφορετικότητα μέσω της μουσικής και ενώνει την Ευρώπη σε μια σκηνή”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

