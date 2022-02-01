Η γνωστή Πατρινή γιατρός (στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, στο Ρίο) Αθηνά Χρυσανθοπούλου έκανε μια ιδιαίτερη ανάρτηση, για τη μητέρα της που έφυγε προσφάτως από τη ζωή:
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΝΑ….Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Γ Ι Α Τ Ρ Ο Σ!!!! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΖΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥΣ!!!!! Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΝΟΣ!!!! ΓΡΑΦΩ ΟΤΙ ΝΟΙΩΘΩ! ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΟΣΟ ΠΟΛΥ ΜΕ ΑΓΑΠΑΤΕ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΥ,ΤΟ ΗΞΕΡΑ, ΑΠΛΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΚΑΝΑΤΕ ΝΑ ΝΟΙΩΘΩ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΩ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ! ΣΑΣ Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ ΤΩ !!