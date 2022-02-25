Στις εκλογές τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας – Ολα τα ονόματα

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Εφορευτικής Επιτροπής της Ένωσης μας αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατατέθηκαν οι υποψηφιότητές για τα όργανα, τους αντιπροσώπους και τον εκπρόσωπο στο συμβούλιο μεταθέσεων στις επερχόμενες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στις 2 και 3 Μαρτίου 2022 και ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Ειδικότερα υποψήφιοι ανά όργανο είναι οι:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Α. (έως 3 σταυρούς)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΓΚΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΡΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΡΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΚΩΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΙΚΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ε.Α.Υ.Α. (έως 1 σταυρό)
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΛΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΣΜΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΧΑΤΖΙΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Εκπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Α. στο Συμβ. Μεταθέσεων της Δ.Α.Α. (έως 1 σταυρός)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. (έως 5 σταυρούς )
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
ΒΕΝΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΔΕΜΕΣΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΟΛΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΛΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΙ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΝΙΦΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΤΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΛΥΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΡΑΤΩ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΤΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΣΙΒΡΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ