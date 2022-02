Πάτρα: Τρεις επιθέσεις από αδέσποτα στο πανεπιστήμιο – Στο νοσοκομείο φοιτήτριες

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, βρίσκεται στο στόχαστρο οξείας επίθεσης φιλοζωικών οργανώσεων υπό την κατηγορία της συγκεκαλυµµένης εχθρο-ζωικής στάσης καθότι όπως αναγράφεται σε κοινή ανακοίνωση των συλλόγων «Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece

– ASCA», «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας SAVE PATRAS STRAYS (SPS)» και «Patras For All Animals» «απαιτεί να του «αδειάσουν» το χώρο από τα αδέσποτα

σαν να µην είναι το Πανεπιστήµιο ένα κοµµάτι της υπόλοιπης χώρας µε τα εκατοµµύρια αδέσποτα, αλλά ένας άλλος πλανήτης».