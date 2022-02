Πάτρα: Αντιπαράθεση Πρύτανη με φιλοζωϊκές οργανώσεις για τα αδέσποτα

Τις θέσεις και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών γνωστοποιεί για άλλη μια φορά με ανακοίνωσή του ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας, μετά από κοινή ανακοίνωση των συλλόγων «Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece – ASCA», «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας SAVE PATRAS STRAYS (SPS)» και «Patras For All Animals»

Συγκεκριμένα ο κ. Μπούρας αναφέρει:

«Η Πρυτανική Αρχή επιθυμεί να ενημερώσει για άλλη μία φορά την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα εξης:

1)για κάθε περιστατικό που αφορά επίθεση αδέσποτου ζώου συντροφιάς σε φοιτητή, εργαζόμενο και διδάσκοντα, ενημερώνεται ο αρμόδιος Εισαγγελέας και ο Δήμος Πατρέων, πραγμα που εχει γινει για 40 επιθέσεις μέχρι τώρα

2)με απόφαση της Συγκλήτου έχει γίνει εξώδικο στο Δήμο Πατρέων ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας με βάση το νόμο

3)το Πανεπιστήμιο Πατρών προσέφερε χώρο στο Ρηγανόκαμπο στο Δήμο για χώρο φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση απο τον Δήμο Πατρέων

4)το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο έστειλε επιστολή στο Δήμο Πατρέων με την οποία γνωστοποιούσε την πρόθεση του να ανοίξει προσωρινά το χώρο της πρώην ΜΕΡΙΜΝΑ για να γίνει στείρωση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με εξοδα του Πανεπιστημίου, αρκεί στη συνέχεια ο Δημος να αναλάβει τη φιλοξενία τους, αλλά μεχρι τώρα καμία απάντηση

5)στάλθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα φάκελος με καταθέσεις των θυμάτων επιθέσεων απο αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Το μόνο που εισπράξαμε ως Πρυτανική Αρχή είναι το παρακάτω κοινό δελτίο τύπου φιλοζωικών ενώσεων. Δεν σχολιάζουμε τις υπερβολές και τις ανακρίβειες του δελτίου τύπου γιατί δεν αξιζει το κόπο. Εχουμε όμως μία ερώτηση: εκφράζει τη Δημοτική Αρχή ο απαξιωτικός τρόπος που εκφραζεται η αμισθος σύμβουλος του Δημάρχου για την Πρυτανική Αρχή και τον Πρύτανη?

Ο Πρύτανης

Χ. Ι. Μπούρας

Ανακοίνωση φιλοζωϊκών συλλόγων

«Παρακολουθούμε τελευταία τη διαρκή και στοχευμένη αύξηση δημοσιευμάτων, κινήσεων και πιέσεων εκ μέρους της Πρυτανικής Αρχής και συγκεκριμένα του κ. Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Επιλέξαμε να δείξουμε μια διακριτικότητα και κατανόηση σεβόμενοι το θεσμό που εκπροσωπεί. Όμως είναι απόλυτη ανάγκη να επιστήσουμε την προσοχή, καθώς οι υπερβολές είναι πλέον βέβαιο ότι θα οδηγήσουν ακόμα περισσότερο σε αδιέξοδο και κινδύνους τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι υπερβολές δύνανται να προκαλέσουν ακόμα και εγκληματικές πράξεις.

Ο κ. Πρύτανης με μια συγκεκαλυμμένη εχθρο-ζωική στάση απαιτεί να του «αδειάσουν» το χώρο από τα αδέσποτα σαν να μην είναι το Πανεπιστήμιο ένα κομμάτι της υπόλοιπης χώρας με τα εκατομμύρια αδέσποτα, αλλά ένας άλλος πλανήτης. Παρότι εκπροσωπεί το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα , το Πανεπιστήμιο της πόλης μας, την ίδια στιγμή που γίνεται τεράστια προσπάθεια σε ολόκληρη τη χώρα για μια σημαντική αλλαγή της κουλτούρας και αντιμετώπισης των ζώων με προσοχή, σεβασμό και κατανόηση πως μοιραζόμαστε αυτή τη γη, την ίδια ώρα που η εκπαίδευση θεωρείται ως το σημαντικότερο κομμάτι για τη λύση του προβλήματος, ο επικεφαλής της πανεπιστημιακής κοινότητας διεγείρει το αίσθημα του πανικού και του φόβου στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βλέπουν ως επίγεια τέρατα τα αδέσποτα, να φοβούνται, και ξαφνικά οι επιθέσεις να γίνονται όλο και περισσότερες.

Αν και πανταχόθεν άνθρωποι που ξέρουν εξηγούν ότι η λύση δεν είναι η σαρωτική περισυλλογή των ζώων, – άλλωστε ακόμα κι αν γινόταν κάτι τέτοιο, αμέσως καινούργια αδέσποτα θα εμφανίζονταν από τις γύρω περιοχές αλλά και από καινούργιες εγκαταλείψεις – ο κ. Πρύτανης – ως ανθρωπιστής – αναλαμβάνει ρόλο προστάτη των φοιτητών και των λοιπών πολιτών από τα επικίνδυνα κτήνη.

Απαιτεί να «φορτώσουν» και να πάρουν όλα τα ζώα από το χώρο «του» κι ας τα πάνε στου γείτονα, ή όπου θέλουν. Συνεχίζει να μην ικανοποιείται με καμία απολύτως προσπάθεια σταδιακής αποκατάστασης πολλών ζώων προερχομένων από το χώρο, προκαλώντας διαρκώς πανικό. Ναι αυτό είναι ανθρωπισμός…

Άλλωστε, όλοι οι ενεργοί εθελοντές θυμόμαστε ακόμα καλά την απαράδεκτη στάση του το 2018 και τη δυσάρεστη εμπειρία που ζήσαμε τότε που ακόμα δεν ήταν Πρύτανης, όταν, ενώ είχε παραχωρηθεί ο χώρος της Μέριμνας στο Δήμο για κάποιες ομαδικές στειρώσεις από τον ΠΚΣ και εκεί φιλοξενούνταν ζώα, που οι εθελοντές έτρεχαν να φροντίσουν και να τους δώσουν τις αντιβιώσεις τους μέχρι αποθεραπείας τους, ο κ. Μπούρας έκανε κόλαση τη ζωή των εθελοντών, απαγορεύοντάς τους να περνούν στο χώρο τις ώρες που είχαν βάρδια κανονισμένη, και επί πλέον ξαφνικά απαίτησε να πάρουν τα ζώα από εκεί εν μία νυκτί, ασχέτως αν ακόμα έπαιρναν αντιβιώσεις. Βιώσαμε μία αληθινή τρομοκρατία .

Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Πόλης μας, αντί να είναι πιο μπροστά με ιδέες καινοτόμες και προοδευτικές, να εμμένει σε πρακτικές και αντιλήψεις σκληρού συντηρητισμού, σπρώχνοντας την κοινωνία σε μία απογοητευτική οπισθοδρόμηση και σε απαρχαιωμένες μεθόδους.

Η σημερινή κοινωνία καταδικάζει τέτοιες πρακτικές, αναζητά και αγωνίζεται για λύσεις που παρέχουν ασφάλεια και ευζωία για ανθρώπους και ζώα. Η σημερινή Ελληνική κοινωνία θέλει πρόοδο.

Και σ’ αυτή την πρόοδο το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι οδηγός και συνεργάτης και όχι ένας μίζερος εχθρός.

Achaic Society for the Care of Animals, Patras Greece – ASCA

Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας SAVE PATRAS STRAYS (SPS)

Patras For All Animals