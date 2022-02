Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Οριοθετήθηκαν οι κοινοί στόχοι για Γεωργική Σχολή Οίνου & Αμπέλου και εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών και Δήμου Αιγιαλείας

Ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα διασφάλισης της προοπτικής συνέργειας του Δήμου Αιγιαλείας με τους φορείς που συνυπέγραψαν το μνημόνιο συνεργασίας για την σύνδεση της τοπικής αγροτικής οικονομίας με την εκπαιδευτική διαδικασία, έγινε το πρωί της Τρίτης 22 Φεβρουαρίου 2022 σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών μεταξύ του Πρύτανη κ. Χρήστου Μπούρα και του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γρηγόρη Τριανταφυλλόπουλου, με τη συμμετοχή ανώτατων υπηρεσιακών στελεχών του Πανεπιστημίου. Στη συνάντηση που έγινε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπροσώπων του Πανεπιστήμιου και του Δήμου, οριοθετήθηκαν οι κοινοί στόχοι για το εγχείρημα που βρίσκεται σε προπαρασκευαστικό στάδιο και αναλύθηκαν τα επόμενα βήματα ώστε να διασφαλιστεί η προοπτική ίδρυσης και λειτουργίας Γεωργικής Σχολής Οίνου και Αμπέλου στην Αιγιάλεια καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου στην Αιγιάλεια.

Το «UP web TV» επιστρέφει και πάλι κοντά σας ανανεωμένο

Το επίσημο διαδικτυακό κανάλι του Πανεπιστημίου Πατρών – UP web TV (https://www.youtube.com/channel/UCnrADx55JNX5T9wNGWHbAPg), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2018, επαναλειτουργεί. Ύστερα από ένα δύσκολο διάστημα λόγω της τήρησης των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς της νέας νόσου covid-19, το UP web TV επιστρέφει ανανεωμένο κοντά σας, όπως και το διαδικτυακό κανάλι του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα φιλοξενούμε στο κανάλι ανθρώπους από τον κόσμο των Επιστημών, Τεχνών καθώς και Δημοσιογράφους. Επιπλέον, βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της επικαιρότητας όπως και των δράσεων – εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ωστόσο η προβολή του εθελοντικού έργου των φοιτητικών ομάδων του Πανεπιστημίου καθώς και η «ζωή» στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα είναι μία από τις προτεραιότητες μας. Η θεματολογία της πρώτης συνέντευξης, ύστερα από την επαναλειτουργία είναι αφιερωμένη στις «Νέες Τεχνολογίες και 5G», με καλεσμένο τον κ. Σπύρο Δενάζη, Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τη δημοσιογραφική επιμέλεια της συνέντευξης ανέλαβε η Μελιώ Κατσιφάρα – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στους παρακάτω συνδέσμους: Κανάλι UP web TV: https://youtu.be/jOcUzrpVyNw

Κανάλι ΣΠΚ:https://youtu.be/VBv6z-c41xk

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π με τίτλο: «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python»

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη νέου Επιμορφωτικού Προγράμματος: «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python» https://kedivim.upatras.gr/cooperatedcourse/eisagogi-ston-programmatismo-me-ti-gl/, διάρκειας 16 εβδομάδων, με 190 ώρες διδασκαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γιάννη Γαροφαλάκη, Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών. Σας ενημερώνουμε ότι η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. για την διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων, ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος θα μπορούν να συμμετέχουν, με την συμβολική τιμή των 100,00 (εκατό) ευρώ ανά πρόγραμμα, για δίδακτρα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε: στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π., e-mail: kedivim@upatras.gr, τηλ. 2610-99.66.88, 2610-99.66.39, στο ΕΚΕΚ-ATHENA, e-mail: info@ekek.gr, τηλ. 210-220.68.30



Οικονομική ενίσχυση διοργάνωσης συνεδρίων από πόρους της Επιτροπής Ερευνών – Α’ φάση 2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών επιχορηγεί τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & θερινά σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που οργανώνονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος το έτος 2022, (απόφαση της αριθμ. 802/15.02.2022 Συνεδρίασης της Επ. Ερευνών). Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για διοργάνωση συνεδρίου/εκδήλωσης κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2022 και η οποία θα είναι ανοιχτή από 17.02.2022 έως 18.03.2022. Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης για τη χρηματοδότηση συνεδρίου/εκδήλωσης μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο: http://research.upatras.gr/synedria-2022-a/



Φόρμα Υποβολής αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης των Επιστημονικών Φοιτητικών Ομάδων για το Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 (Ιανουάριος – Ιούλιος)

Oι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Επιστημονικών Ομάδων του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα οικονομικής ενίσχυσης για το Α’ εξάμηνο 2022, Ιανουαρίου – Ιουνίου (υπ’ αριθμ.802/15.02.2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών). Η οικονομική ενίσχυση αφορά στα παρακάτω:

Αιτήματα Χρηματοδότησης για την διοργάνωση εκδηλώσεων π.χ. διοργάνωση ημερίδας, σεμιναρίου, ενημερωτικής εκδήλωσης, workshop κ.α. και

Αιτήματα Χρηματοδότησης για Άλλες Δράσεις π.χ. συμμετοχή σε εκδήλωση άλλου φορέα, δαπάνες αναλωσίμων ή μικροεξοπλισμού, πληρωμή συνδρομών κ.α.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων γίνεται εδώ και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 23η Μαρτίου 2022.



Erasmus+ online παρουσίαση μέσω zoom -25.02.2022

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει online παρουσίαση μέσω zoom την Παρασκευή 25.02.2022 (11:00-13:00) για την ενημέρωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχουν και μέλη του ESN UOPA. Σύνδεση στο zoom, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Erasmus+ KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2022-2023 , Meeting ID: 933 0370 9683, Passcode: 926816

Διαδικτυακό Συνέδριο- «Performance Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές Εφαρμογές» – 1 και 2 Απριλίου 2022 – Πανεπιστήμιο Πατρών –ΤΕπΕΚΕ & ΚΕΔΙΒΙΜ

Το Συνέδριο αφορά στην performance ως κατ’ εξοχήν πεδίο καινοτομίας στις τέχνες, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες, κοινωνική ανθρωπολογία, ψυχανάλυση και αφορά επίσης στην πρωτοποριακή φιλοσοφική, εννοιολογική και σχεδιαστική πρακτική διαπραγμάτευσή της στην τέχνη, την εκπαίδευση (τυπική, μη τυπική και άτυπη) και τη σύνδεσή της με ποικίλες κοινωνικές εφαρμογές κοινοτικής δράσης και ακτιβισμού (για έμφυλες διακρίσεις, κουήρ φεμινισμό, εθνοτικές διακρίσεις, ρατσισμό, περιβάλλον). Απευθύνεται σε θεωρητικούς, επιστήμονες, ερευνητές, καλλιτέχνες, στοχαστές, συγγραφείς και εκπαιδευτικούς που πραγματεύονται επιστημονικά, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά την performance. Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://performance.upatras.gr/



12ος Διαγωνισμός Μηχανικής – 17 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου

Ο Μεγαλύτερος Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός EBEC έρχεται για 12η χρονιά από τον BEST Patras, για να δώσει την ευκαιρία με φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών να αναδειχθούν ως οι «Καλύτεροι Φοιτητές Μηχανικής στην Ευρώπη», κάνοντας πράξη τις γνώσεις που έχουν λάβει από τις σπουδές τους, και ενισχύοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους. Ο φοιτητικός, εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός BEST Patras του Πανεπιστημίου Πατρών, με στόχο την «ενίσχυση της διαφορετικότητας» μέσω της «εξέλιξης των φοιτητών», διοργανώνει τον 12ο Διαγωνισμό Μηχανικής, που θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 Μαρτίου στο Τμήμα των Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα της εταιρείας Deloitte. Οι νικητές του Τοπικού Γύρου της Πάτρας θα αναμετρηθούν με τους αντίστοιχους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Χανίων στον EBEC Greece, που φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 13-16 Μαΐου. Τέλος, οι νικητές θα διεκδικήσουν μια θέση στον Τελικό Γύρο EBEC Final στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας στις 22-30 Ιουλίου, όπου θα διαγωνιστούν με τις νικητήριες ομάδες από όλη την Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.civil.upatras.gr/index.php/event/diagwnismos_mhxanikhs/



Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας – Άνοιξη 2022

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ), στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες (Προπτυχιακοί- Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί) και από όλα τα Τμήματα. Για αναλυτικές πληροφορίες και για την αίτηση συμμετοχής επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης



Διενέργεια Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Ρίο

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 25/02 και ώρα 9:00 έως 14:30 θα διενεργηθούν Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ. Όσοι από τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν να κάνουν rapid test μπορούν να προσέλθουν.



