Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ β’ ανδρικού και β’ γυναικείου ρόλου που θα απονεμηθούν στις 27 Μαρτίου στος Λος Άντζελες.

Για το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου υποψήφιοι είναι: Κιάραν Χιντς («Μπέλφαστ»), Τρόι Κότσουρ («CODA»), Τζέσι Πλίμονς («The Power of the Dog»), Τζ.Κ. Σίμονς («Being the Ricardos»), Κόντι Σμιτ Μακφί («The Power of the Dog»).

Για το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου υποψήφιες είναι: Τζέσι Μπάκλεϊ («The Lost Daughter»), Αριάνα Ντεμπόζ («West Side Story»), Τζούντι Ντεντς («Μπέλφαστ»), Κίρστεν Ντανστ («The Power of the Dog»), η Ονζανιού Έλις (La méthode Williams).

ΑΜΠΕ