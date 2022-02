Αλέξης Παππάς: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για την σχέση του με την Αθηνά New York

Το τελευταίο διάστημα όλο και πληθαίνουν οι φήμες και τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Αλέξης Παππάς έχει χωρίσει με την Αθηνά New York μετά το τέλος του «The Bachelor».

Να σου θυμίσουμε πως η εκρηκτική ξανθιά που νίκησε το reality αγάπης του Alpha έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ όπου μένει μόνιμα, με τον γνωστό ηθοποιό να παραμένει στην Ελλάδα.

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» συνάντησε τον Αλέξη Παππά, ο οποίος απάντησε στις φήμες χωρισμού από την Αθηνά New York.

«Η απόσταση μερικές φορές δημιουργεί κάποια θέματα επικοινωνίας, αλλά νομίζω ότι όλα λύνονται, αν υπάρχει καλή θέληση. Είμαστε μια χαρά με την Αθηνά. Η εμπειρία του The Bachelor είναι once in a lifetime. Δεν ήταν κάτι που δεν θα μου μείνει αξέχαστο» τόνισε ο Αλέξης Παππάς.

https://www.tlife.gr/