Πατρινό Καρναβάλι: Aνεπανάληπτη μουσική βραδιά στον 57ο Κρυμμένο Θησαυρό

Με μεγάλη επιτυχία και πολύ κέφι από τα πληρώματα, συνεχίστηκε το 57ο Παιχνίδι του Κρυμμένου Θησαυρού το βράδυ της Κυριακής 20 Φεβρουαρίου στα Παλαιά Σφαγεία.

Από τις 19.00 έως τις 22.00 τραγούδια και … μιμήσεις super star έδωσαν και πήραν στην ανεπανάληπτη μουσική βραδιά με τον τίτλο «Δικό σας» που σκόρπισε αστείρευτο καρναβαλικό κέφι και απέδειξε για μια ακόμη φορά την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα, το χιούμορ, την έμπνευση και τη φαντασία και την σπάνια μιμική ικανότητα των πληρωμάτων.

Η πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας κα Ήρα Κουρή υποδέχτηκε με θέρμη τους συμμετέχοντες και τους θεατές τονίζοντας τη μοναδικότητα και την αξία του Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με το Πατρινό Καρναβάλι.

Στη δράση-θέαμα που παρουσίασε η Κατερίνα Τσουκαλά, τα πληρώματα εναλλάσσονταν το ένα το άλλο, ντυμένα όσο πιο πιστά μπορούσαν με το αντίστοιχο βίντεο κλιπ με «τραγούδια διαχρονικά που αγαπάμε από παλαιά» που είχαν επιλέξει και μιμούνταν τις κινήσεις των διασήμων που εικονίζονταν στο βίντεο ενώ αυτό προβαλλόταν πίσω τους αλλά αυτά δεν το έβλεπαν. Γέμισε η σκηνή star για μια και μοναδική εμφάνιση, star με καρναβαλική αφορμή.

Από όλα είχε το μενού: BABY SHARK DANCE, VERKA SERDUCHKA-DANCING LASHA TUMBAI UKRAINE (EUROVISION 2007), PYRAMIDOS – ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΙΑ, NETTA-TOY, EUROVISION ISRAEL, ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΖΤΗΣ – ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΠΟΥΦ, ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΑΧ ΕΥΡΩΠΗ, μεταMORFOSIS – ΑΝΘΡΩΠΕ ΑΓΑΠΑ, ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ – ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ, NEW GREEK PARODY – ΠΑΡΚΑΡΕ ΚΑΙ ΜΟΥΤΖΩΣΕ, ΕΛΠΙΔΑ – ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΣΥ ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ, JOHN LENNON – IMAGINE, BONEY M. – RASPUTIN, ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ – ΑΧ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΠΕΣΣΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΜΟΝΟ ΕΣΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ – S.A.G.A.P.O., ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΣ, VERKA SERDUCHKA-DANCING LASHA TUMBAI, PYRAMIDOS – ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΙΑ, MHΛΙΩΚΑΣ – ΚΑΚΟΣΑΛΕΣΙ, FATBOY SLIM – PRAISE YOU, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΙΤΣΙΝΙΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΑ ΤΑ ΤΑ ΤΑ, VILLAGE PEOPLE – GO WEST, ABBA – MAMMA MIA, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ ΜΟΥ.

Απίστευτες κωμικές, σατυρικές και διασκεδαστικές στιγμές ξετυλίχτηκαν με τη δημιουργική άμιλλα να χτυπά καρναβαλικό κόκκινο. Ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή ήταν αυτή του πληρώματος 63 – PYRAMIDOS – ΤΑ ΚΑΓΚΕΛΙΑ, που αφιέρωσε το θέαμά της στον αγαπημένο μας, πρόωρα χαμένο Μεντζέλο Μολοχίτη ο οποίος για σειρά ετών ήταν ένας από τους οργανωτές του Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού. Χαρούμενη γλυκιά νότα αποτυπώθηκε όταν εν αναμονή της κρίσης της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2022, ένας μικρός θεατής ανέλαβε…δράση και παρουσίασε το δικό του θέαμα προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Τα βραβεία που προέκυψαν μετά την κρίση της Κριτικής Επιτροπής του Πατρινού Καρναβαλιού 2022, ήταν:

1ο βραβείο: Πλήρωμα 159: VILLAGE PEOPLE – GO WEST

2ο βραβείο: Πλήρωμα 45: NEW GREEK PARODY – ΠΑΡΚΑΡΕ ΚΑΙ ΜΟΥΤΖΩΣΕ

3ο βραβείο: Εξ ημισείας στις συμμετοχές: Πλήρωμα 17: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ – ΑΘΗΝΑ ΜΟΥ και Πλήρωμα 183: ABBA – MAMMA MIA.

Οι απονομές έγιναν και τα βραβεία ήταν χιουμοριστικά «τερατάκια» που είχε δημιουργήσει η Μαρία Κορκονέα και ήταν εμπνευσμένα από το θέμα του 57ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού «Σημεία και… τέρατα». Σε όλα τα πληρώματα δόθηκαν αναμνηστικά για τη συμμετοχή τους.