Λιόλιος: «Λίαν συντόμως θα έχουμε εξελίξεις με τον προπονητή της Εθνικής»

Το θέμα του προπονητή της Εθνικής για το EuroBasket 2022 εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, αλλά παράλληλα κι ένα θέμα που χαρακτηρίζεται ως φλέγον. Ο Δημήτρης Ιτούδης αποτελεί την πρώτη επιλογή του Βαγγέλη Λιόλιου για τον εθνικό πάγκο, όπως είχε επισημάνει ο Σπύρος Καβαλιεράτος στο Show Must Go On με τον Παντελή Διαμαντόπουλο, ήδη από τις 20 Σεπτεμβρίου.

Έκτοτε, ήρθε η επίσημη παραδοχή από τα χείλη του προέδρου της ΕΟΚ, αλλά και το ταξίδι του ιδίου στη Μόσχα προκειμένου να συναντήσει τον Αντρέι Βατούτιν, με την ελπίδα εύρεσης συμβιβαστικής λύσης. Αυτή την στιγμή άλλωστε, η ΤΣΣΚΑ δείχνει να αποτελεί το μοναδικό εμπόδιο για τον «γάμο» των δύο πλευρών.

Τόσο ο Βαγγέλης Λιόλιος όσο και ο Δημήτρης Ιτούδης είχαν τοποθετηθεί μάλιστα στο SPORT24 για το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά το φινάλε του (πρώτου) ραντεβού με τον διοικητικό ηγέτη της «αρκούδας».

Ένα μήνα μετά από το ραντεβού με τον Αντρέι Βατούτιν σε ρωσικό έδαφος, ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε στο Pick N Roll της Cosmote TV για τις υπάρχουσες συνθήκες στο θέμα του ομοσπονδιακού τεχνικού, τονίζοντας πως «λίαν συντόμως θα έχουμε εξελίξεις με τον προπονητή της Εθνικής».

Συγκεκριμένα ανέφερε πως «όλα έχουν να κάνουν με το αν βλέπεις ένα ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Εγώ πάντα το βλέπω μισογεμάτο. Πάντα είμαι αισιόδοξος και προσπαθώ για το καλύτερο. Το τι θα γίνει με την Εθνική και τον προπονητή, είναι κάτι στο οποίο θα έχουμε εξελίξεις λίαν συντόμως. Η Εθνική δεν θα κρατηθεί, θα πάει μπροστά. Στόχος μας είναι να στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και να υποστηριχθεί από μας, μακριά από τα φώτα, έτσι ώστε να μπορέσει να μας κάνει περήφανους», ενώ για το ρόστερ της Εθνικής υποστήριξε:

«Είναι τρομακτική ευκαιρία! Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, αλλά και παράλληλα έχω τεράστια ευθύνη. Η ευθύνη της κάθε κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερη απ ότι φανταζόμαστε. Σκεφτόμαστε τα πάντα μια, δυο, τρεις φορές. Την τέταρτη αποφασίζουμε και προχωράμε».

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ ανέφερε νωρίτερα: «Είναι κάτι το οποίο μου έχει δώσει τρομακτική ενέργεια, μου αρέσει πάρα πολύ. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε και να αφήσουμε παρακαταθήκη. Θεωρώ ότι την επόμενη τριετία, το μπάσκετ θα απογειωθεί στην Ελλάδα. Δεν το θεωρώ απλά, είμαι σίγουρος. Όχι απλά γιατί είμαστε εμείς, αλλά γιατί είμαστε όλοι εδώ. Το ζητάει κι η κοινωνία. Χρέος μας είναι μέσα από την καθημερινή ενασχόληση να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για το μπάσκετ γυναικών σημείωσε: «Ξέρετε, όλοι στην Ομοσπονδία πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια το μπάσκετ γυναικών θα ανθίσει. Γι αυτό έχουμε δηλώσει την υποψηφιότητά μας για το EuroBasket Women 2025, θέλω να πιστεύω ότι η FIBA θα μας εμπιστευτεί γι αυτό».