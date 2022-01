Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6.30 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός του Πανεπιστημίου Πατρών για τους Τρεις Ιεράρχες και την Ημέρα των Γραμμάτων.

Με τον χαιρετισμό του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελο Μπίνη με τίτλο: «Η Διαχείριση Κινδύνων για τη βελτίωση της Διακυβέρνησης των Πανεπιστημίων». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες και διπλώματα στα μέλη ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, 2020-21, ως αναγνώριση της μακρόχρονης προσφοράς τους στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του Ιδρύματος. Επίσης, θα απονεμηθούν τα «Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας», τιμητικές διακρίσεις που συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα, σε αριστεύσαντες αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Ο εορτασμός θα ολοκληρωθεί με την απονομή των Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2021 & του Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2021.

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν στα τηλέφωνα: 2610 996611 & 996695 μέχρι 26.1.2022.

Κατά τη διεξαγωγή της εκδήλωσης θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για την είσοδο είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Αναλυτικά: https://www.upatras.gr/eortasmos-ton-trion-ierarchon-kai-tis-imeras-ton-grammaton-28-1-2022/



Διάκριση Μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών – Ο Καθηγητής Βιοχημείας Νικόλαος Καραμάνος Πρόεδρος του Δ. Σ. της (ΕΕΒΜΒ)

To Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον Καθηγητή Βιοχημείας κ. Νικόλαο Καραμάνο, για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ), για τη διετία 2022-2023. H Επιστημονική Εταιρεία με σημαντική 50-χρονη ιστορία και με περισσότερα από 2000 μέλη, διακεκριμένους επιστήμονες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχει να επιδείξει σημαντική προσφορά στην εξέλιξη της έρευνας, την εκπροσώπηση των Ελλήνων Βιοχημικών και Μοριακών Βιολόγων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η International Union of Biochemistry and Molecular Biology και η Federation of European Biochemical Societies, τη συμμετοχή των μελών της σε σημαντικές επιτροπές στους Διεθνείς οργανισμούς, τις διοργανώσεις διεθνών εκδηλώσεων σε επιστημονικά-εκπαιδευτικά θέματα, καθώς και Εθνικών και Διεθνών συνεδρίων υψηλού επιπέδου στις Μοριακές Επιστήμες Ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανελλήνιο συνέδριο Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας, το οποίο θεωρείται από τα πλέον επιτυχημένα επιστημονικά συνέδρια, το 2022 θα διοργανωθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος.



Διενέργεια Rapid Test 21/1/2022 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας

Την Παρασκευή 21/01 και από τις 9:00 έως 14:30. θα διενεργηθεί Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ. Όσοι από τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου επιθυμούν υποβληθούν σε rapid μπορούν να προσέλθουν στον συγκεκριμένο χώρο.



Διοργανώνεται από Εθελοντικές Ομάδες το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες του, διοργανώνουν το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με γενικό τίτλο: «Ο Εθελοντισμός από το Πανεπιστήμιο Πατρών στην Κοινωνία για Αλληλεγγύη, Ευημερία & Αειφορία». Οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου περιλαμβάνουν: Περιβάλλον, Κοινωνία, Υγεία, και Πολιτισμός. Σημαντικός στόχος είναι η ανάδειξη του εθελοντικού έργου που παράγεται στους κόλπους του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και ο εθελοντισμός σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το υπό διοργάνωση τριήμερο Συνέδριο θα λάβει χώρα από την Πέμπτη 05.05.2022 έως το Σάββατο 07.05.2022, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.



Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021 – 2022 για εξετάσεις και έναρξη μαθημάτων

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022, ως ακολούθως:

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου

(συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 24.1.2022 – 25.2.2022

(συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 24.1.2022 – 25.2.2022 Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 28.2.2022

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 10.6.2022

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:13.6.2022-1.7.2022



Διευκρίνιση όσον αφορά στις οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων για φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. ή κωδικούς TAXISNET ή κωδικούς για εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης και αυθεντικοποίησης στην ως άνω πλατφόρμα), διευκρινίζεται ότι:

1.Οι ανωτέρω φοιτητές έχουν πρόσβαση στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α. και κατ΄ επέκταση συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας και παράλληλη επίδειξη:

είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,

είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,

είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

2. Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τον διδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:

α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή

β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid)

κατά το χρόνο εξέτασης.