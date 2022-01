Τζανάκης: 80.000 παιδιά τα ενεργά κρούσματα στα σχολεία – Γιατί επιστρέφουν αύριο οι μαθητές χωρίς self test

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 75.000-80.000 παιδιά, ενεργά κρούσματα, στα σχολεία» τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, κάνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να ακολουθήσουν πιστά τα πρωτόκολλα και να δηλώνουν τα αληθή αποτελέσματα των τεστ.

Όπως είπε, «θα δούμε το αποτύπωμα των σχολείων τις επόμενες ημέρες», ενώ ανέφερε πως παρά τη μικρή επιφύλαξη που κρατά, μήπως είναι μια πρόσκαιρη η ύφεση στα κρούσματα, αναφέρει ότι αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή θα έχουμε αποκλιμάκωση, ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε 15.000-17.000 κρούσματα.

Ωστόσο, τόνισε ότι δεν αποκλείεται η Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την επιδημιολογική εξέλιξη, καθώς μέσα στο κύμα της Όμικρον παραμένει και τη Δέλτα.

«Το 15% των κρουσμάτων είναι της Δέλτα», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν κι άλλες μεταλλάξεις και γι’ αυτό συνιστά στον κόσμο να εμβολιαστεί.

Χωρίς self test η επιστροφή

Χωρίς νέο self test θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα οι μαθητές. Ήδη με τη δήλωση έχουν εντοπιστεί δεκάδες χιλιάδες κρούσματα σε παιδιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, δεν χρειάζονται νέο self test οι μαθητές για το σχολείο σήμερα, ώστε να πάνε στις τάξεις τη Δευτέρα. Η διαδικασία αλλάζει και οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν το νέο self test για το σχολείο τη Δευτέρα και να το παρουσιάσουν την Τρίτη.

Βασική αλλαγή είναι ότι το self test πρέπει να κάνουν όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένοι και μη για να μπούνε στο σχολείο.

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, έχουν ήδη προμηθευτεί πέντε δωρεάν αυτοδιαγνωστικά self test από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.

Το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο.

Υποχρεωτικό για όλους

Ο έλεγχος μέσω self test είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα edupass.gov.gr (και όχι στην πλατφόρμα του self-testing.gov.gr), από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

Σύμφωνα με τον πρόσφατο οδηγό που εξέδωσε ο ΕΟΔΥ, μαθητές και πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα πραγματοποιούν δύο self test 24ώρου την εβδομάδα.

Εάν το self test βγει θετικό, τότε θα πρέπει να πραγματοποιείται rapid test μέσα στις επόμενες 24 ώρες και εφόσον αυτό είναι θετικό τότε το κρούσμα θα απομονώνεται και εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης. Σε περίπτωση που το rapid test είναι αρνητικό, τότε επιστρέφει κανονικά στο σχολείο.

Aνεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, για την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα πρέπει να κάνουν δύο rapid test ή PCR εντός 48ωρου και ένα self test εντός 24ωρου.

Από 17 Ιανουαρίου και στη συνέχεια θα κάνουν δύο rapid test ή PCR 48ωρου. Εάν το PCR βγει θετικό, τότε το κρούσματα απομονώνεται και εκδίδει κανονικά πιστοποιητικό. Εάν το rapid test βγει θετικό, πάλι απομονώνεται το κρούσμα, ωστόσο απαιτείται και θετικό PCR για να εκδοθεί το πιστοποιητικό νόσησης.

Προϋποθέσεις επιστροφής στο σχολείο

Όσοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών εφόσον πληρούνται τα εξής κλινικά και διαγνωστικά κριτήρια:

Άτομα με συμπτώματα

Δεν εμφανίζουν πυρετό για πάνω από 24 ώρες και έχουν βελτίωση των συμπτωμάτων

Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό self test την έκτη ημέρα

Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό πρέπει να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα

Όσοι δεν διαγνωστεί θετικοί χωρίς να έχουν παρουσιάσει συμπτώματα επιστρέφουν στο σχολικό περιβάλλον μετά την πάροδο τουλάχιστον πέντε ημερών εφόσον πληρούνται τα εξής διαγνωστικά κριτήρια:

Οι μαθητές και οι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες εντός τριμήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό επιστρέφουν με αρνητικό self test την έκτη ημέρα.

Οι ανεμβολίαστοι ή μη νοσήσαντες εντός 3μήνου εκπαιδευτικοί/λοιπό προσωπικό θα πρέπει να υποβληθούν σε rapid τεστ την έκτη ημέρα.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι για την την ασφαλή επιστροφή συστήνεται αδιάλειπτη και ορθή χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (KN95, N95, FFP2 ή ισοδύναμης) ή διπλής μάσκας έως την ολοκλήρωση τουλάχιστον δέκα ημερών από το θετικό τεστ για ασυμπτωματικά κρούσματα ή την ημερομηνία έναρξης συμπτωμάτων για τα συμπτωματικά κρούσματα