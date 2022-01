Κορωνοϊός: Τι αλλάζει στην καραντίνα για εμβολιασμένους και μη σύμφωνα με το ECDC

Επικαιροποιημένες οδηγίες για την περίοδο καραντίνας, στην περίπτωση μόλυνσης από κορωνοϊό, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Για τους πλήρως εμβολιασμένους που νοσούν ασυμπτωματικά, ήπια ή μέτρια, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης της περιόδου απομόνωσης σε έξι ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, εάν τα συμπτώματα έχουν παρέλθει και με αρνητικό rapid test ή PCR την έκτη ημέρα.

Η απομόνωση θα πρέπει να συνεχιστεί εάν το rapid test ή το PCR είναι θετικό την έκτη ημέρα.

Το rapid test μπορεί να επαναλαμβάνεται καθημερινά έως ότου βγει αρνητικό ή έως ότου συμπληρωθούν 10 ημέρες απομόνωσης.

Για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, θα πρέπει να ακολουθείται η απομόνωση έως ότου ληφθούν δύο αρνητικά τεστ rapid ή PCR με διαφορά τουλάχιστον 24 ωρών ή μέχρι την ολοκλήρωση δέκα ημερών από την ημερομηνία λήψης του δείγματος ή την ημερομηνία έναρξης των συμπτωμάτων. Η απομόνωση θα πρέπει να συνεχιστεί εάν το τεστ παραμένει θετικό.

Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, ο ECDC αναφέρεται στην περίοδο επώασης, δηλαδή στην περίοδο μεταξύ της έκθεσης και της εμφάνισης των πρώτων συμπτωμάτων. Σύμφωνα με νέα στοιχεία, αν μολυνθεί κάποιος με τη μετάλλαξη Omicron χρειάζεται μικρότερη περίοδο επώασης σε σχέση με τη Δέλτα, με μέση περίοδο επώασης τις 3 ημέρες.

Οι ασθενείς με COVID-19 μπορούν να τερματίσουν την απομόνωση στο σπίτι, αφού εξεταστούν οι εξής παράγοντες:

κλινική επίλυση ή βελτίωση των συμπτωμάτων

χρόνος που έχει παρέλθει από την έναρξη των συμπτωμάτων

σοβαρότητα της νόσου

ανοσολογική κατάσταση

επαγγελματική κατάσταση και/ή ευαισθησία όσων έχουν τακτική επαφή

κοινωνικοί παράγοντες

ενδείξεις αρνητικών εξετάσεων self test ή PCR ή rapid από την ανώτερη αναπνευστική οδό

Η αξιοπιστία των self test

Τα self test θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επαρκής απόδειξη της θετικότητας, ιδιαίτερα εάν οι χώρες αντιμετωπίζουν έκρηξη κρουσμάτων και πίεση στην ικανότητά τους για testing.

Σημειώνεται ωστόσο ότι η εγκυρότητα των self test τα καθιστά λιγότερο κατάλληλα από τα PCR και τα rapid για την απόφαση τερματισμού της απομόνωσης, αλλά μπορούν να ληφθούν υπόψη αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

Ο έλεγχος, για να αποφασίσει ένα άτομο τον τερματισμό της απομόνωσης, θα πρέπει ιδανικά να ξεκινά μετά τη βελτίωση των συμπτωμάτων.