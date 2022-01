Κακοκαιρία «Ελπίς»: ‘Έκλεισε και η Κατεχάκη- Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στην Αττική

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής λόγω της καοκοκαιρίας, με τα λεωφορεία να είναι ανύπαρκτα και τους δρόμους να κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Πολίτες χωρίς μέσο μεταφοράς ψάχνουν απελπισμένα ταξί προκειμένου να φτάσουν στο Μετρό ενώ όσοι έχουν ΙΧ κάνουν ώρες ολόκληρες να φτάσουν στον προορισμό τους.

Πριν από λίγο έκλεισε η λεωφόρος Κατεχάκη προς Καρέα και στα δυο ρεύματα από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου.

Νωρίτερα είχε κλείσει και στην συμβολή της με την Μεσογείων.

Σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό και Αθηνών Λαμίας οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με τεράστια υπομονή, καθώς σε πολύ μεγάλα κομμάτια τους τα αυτοκίνητα πηγαίνουν σημειωτόν.

Πιο αναλυτικά κλειστοί είναι οι εξής δρόμοι:

Η εθνική οδός Οινόης Μαγούλας από το ύψος του εργοστασίου Τιτάν στο ρεύμα προς Βοιωτία

Η εθνική οδός Μεγάρων – Αλεποχωρίου και στα δυο ρεύματα από το 120 χιλιόμετρο στην θέση Λούμπα προς Μέγαρα

Η λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου και στα δυο ρεύματα από την οδό Πίνδου ως την Περιφερειακή Υμηττού

Ειδικά στα βόρεια προάστια, η κίνηση στο χάρτη έχει κάνει τους δρόμους «κατακόκκινους», και επί της ουσίας είναι απροσπέλαστοι.

Το χιόνι βέβαια συνεχίζει να πέφτει με αμείωτη ένταση σε όλη την Αθήνα, και τα προβλήματα αναμένεται να ενταθούν.

Αναλυτική ενημέρωση, ανά Περιφέρεια σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας

24-1-2022 12.35 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. EΛ. BENIZEΛOY (HΛIOYΠOΛH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.

24-1-2022 12:25 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN E.O. OINOHΣ – MAΓOYΛAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHN E.O. MEΓAPΩN- AΛEΠOXΩPIOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.

24-1-2022 10:53 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.

24-1-2022 10:30 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN – ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

24–01-2022 09:50 ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

24-01-2022 08:50 ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN – ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.