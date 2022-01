edupass.gov.gr: Τι ισχύει με τις δηλώσεις self test μαθητών

Τα σχολεία όλης της χώρας ανοίγουν κανονικά, δια ζώσης, σήμερα Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ράπιντ τεστ ή σελφ μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, ενώ οι δηλώσεις σελφ τεστ μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία σελφ τεστ πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους, και της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

Το τεστ θα διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχολείο την Τρίτη και την Παρασκευή.

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρέχεται ένα επιπρόσθετο σελφ τεστ – άρα, την πρώτη εβδομάδα, οι μαθητές θα προμηθεύονται δωρεάν και θα πρέπει να κάνουν 3 σελφ τεστ. Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, κατ’ εξαίρεση, τα σελφ τεστ πρέπει να γίνουν έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Παρασκευή, για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς.

Τι θα γίνεται αν μαθητής διαγνωστεί θετικός σε COVID-19; Για πόσο καιρό προβλέπεται καραντίνα; Πότε και με ποιους όρους επιστρέφει στο σχολείο;

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η απομόνωση θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες (α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και (β) με αρνητικό σελφ τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό σελφ (ή ράπιντ) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.

Υπενθυμίζεται ότι με χθεσινή τοτς ανακοίνωση, τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας, διευκρινίζουν ότι «στις λίγες περιπτώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που δεν προμηθεύτηκαν self test, μπορούν να διαθέσουν οι Σχολικές Μονάδες και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, που έχουν κατά κανόνα αποθέματα self test. Εφόσον δεν έχουν, μπορούν να ειδοποιήσουν τη Σχολική τους Επιτροπή να τις προμηθεύσει με self test για το άνοιγμα της Δευτέρας».