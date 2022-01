Έφυγε από τη ζωή στα 82 του χρόνια από φυσικά αίτια ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής της διάσημης σειράς «The Sopranos».

Την είδηση του θανάτου του Πίτερ Μπογκντάνοβιτς έκανε γνωστή η κόρη του Αντονία στο The Hollywood Reporter.

Ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς σκηνοθέτησε ταινίες όπως το Paper Moon, το The Last Picture Show και το At Long Last Love. H ταινία του The Last Picture Show ήταν υποψήφια για Οσκαρ.

Στη διάσημη σειρά The Sopranos, ο ηθοποιός υποδύθηκε τον ρόλο του Δρ Έλιοτ Κούπφερμπεργκ.

