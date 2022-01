«Μετά την αγάπη» και κοπή πίτας στην Κινηματογραφική Λέσχη

Την ταινία «Μετά την αγάπη» προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη της Πάτρας τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου στην Odeon Veso Mare στην Πάτρα, ενώ θα γίνει και η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Θα υπάρξουν 2 νομίσματα και 2 τυχεροί, ένας για κάθε προβολή.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ – AFTER LOVE

· Σκηνοθεσία – Σενάριο: Aleem Khan

· Ηθοποιοί: Joanna Scanlan, Nathalie Richad, Nasser Memarzia, Talid Ariss.

· Φωτογραφία: Alexander Dynan

· Μοντάζ: Gareth C. Scales

· Μουσική: Chris Roe

· Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο (Έγχρωμη)

· Διάρκεια: 89΄

Πρώτη προβολή: 7.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: 9.30 μ.μ

Διακρίσεις: 11 Βραβεία και 6 Υποψηφιότητες

British Independent Film Awards 2021 6 Βραβεία (Σκηνοθεσία, Α! Γυναικείου ρόλου, Β! Ανδρικού ρόλου, Σεναρίου, Καλύτερης Βρετανικής Ανεξάρτητης ταινίας, Douglas Hickox στον σκηνοθέτη) και 3 Υποψηφιότητες

Cannes Film Festival 2020, Βραβεείο Διανομής στους Aleem Khan και Rezo Films.

Dublin International Film Festival 2021, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην Joanna Scanlan.

Les Arcs European Film Festival 2020, Βραβείο Καλύτερου πρωτότυπου Score.

Molodist International Film Festival 2021, Βραβείο Οικουμενικής Επιτροπής στον σκηνοθέτη.

Thessaloniki Film Festival 2020, Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού Joanna Scanlan.



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Aleem Khan Αfter Love, είχε την υποστήριξη του BBC Films και του BFI.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η βρετανίδα Mary Hussain ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό του άντρα της στην άλλη άκρη του αγγλικού καναλιού, στο Καλαί της Γαλλίας.

Η Μέρι Χουσέιν, μια εξηντάχρονη γυναίκα που ζει στο Ντόβερ, είχε ασπαστεί το Ισλάμ όταν παντρεύτηκε τον Αχμέντ. Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του, ανακαλύπτει πως ο σύζυγός της είχε μια άλλη, κρυφή ζωή, στην απέναντι πλευρά της Μάγχης. Κλονισμένη, σπεύδει στο Καλαί της Γαλλίας, αγωνιώντας να βρει το νήμα της αλήθειας.

Τί κοινό έχει η ζωή δύο γυναικών που μέχρι χθες ήταν ξένες;

Το ‘’After Love’’ είναι ένα ψυχολογικό, κοινωνικό δράμα που με ευαισθησία αγγίζει θέματα διαπροσωπικών σχέσεων όπως αυτό της απώλειας και της αποκάλυψης μιας δεύτερης κρυφής ζωής. Δευτερευόντως θίγεται η σχέση ενός πατέρα (απόντα) με τον γιό του, οι ομοφυλόφιλες σχέσεις και το ‘’coming out’’ τους, η αντιζηλία μεταξύ γυναικών και οι διαφορετικές θρησκείες σε ένα ζευγάρι.

Το πρώτο μισό της ταινίας εστιάζει περισσότερο στην πρωταγωνίστρια τονίζοντας την εσωτερική βίωση των συναισθημάτων της και κυλάει αργά, μερικές φορές απελπιστικά αργά. Από την άλλη, στο δεύτερο μισό εμφανίζονται και άλλοι βασικοί χαρακτήρες στο προσκήνιο και με την αναπάντεχη τροπή των γεγονότων εντείνεται η δράση, παρουσιάζονται εντάσεις και κορυφώνεται το δράμα. Η πρωταγωνίστρια ενσαρκώνει άψογα τον ρόλο της, ενισχύει την ενσυναίσθηση των θεατών που συμπάσχουν με τις δυσκολίες και τις ανατροπές που βιώνει καθ’όλη την διάρκεια της ταινίας. Τα άλλα δύο βασικά πρόσωπα της ταινίας επισκιάζονται από την καθηλωτική παρουσία της πρωταγωνίστριας.

Αν και το casting της ταινίας είναι ‘’φτωχό’’, η ταινία καταφέρνει να σε κερδίσει με τις ανατροπές της και την κάθαρση που έρχεται στο τέλος. Βέβαια, όλη δράση περιορίζεται στο εσωτερικό δύο σπιτιών, αλλά επειδή δίνει έμφαση ο σκηνοθέτης στην βίωση των συναισθημάτων και στις σχέσεις δικαιολογείται το υποτυπώδες σκηνικό περιβάλλον.

Για αυτό το λόγο είναι μια αξιόλογη ταινία που έχει πολλά να πει και να περάσει στον θεατή μέσα από την απλότητα της.

Παρότι ο τίτλος της ταινίας είναι «μετά την αγάπη», μετά την θέαση της θα δικαιολογούνταν κάλλιστα και ο τίτλος «με αγάπη» καθώς οι σκέψεις και πράξεις της πρωταγωνίστριας καθοδηγούνται από την δυναμική της αγάπης.

Mαρία Πλουμάκη

Η εφιαλτικών διαστάσεων αθέατη πλευρά της πραγματικότητας αποκαλύπτεται σε μια ανύποπτη γυναίκα με την αφοπλιστική ειλικρίνεια ενός στεγνού, σκληρού δράματος.

Ένας ναυτικός που ζει παράλληλες ζωές. Δεν είναι ένας κινηματογραφικός ήρωας που δεν έχουμε ξανασυναντήσει, αλλά δεν είναι και ο πρωταγωνιστικός χαρακτήρας του σκηνοθετικού ντεμπούτου του Αλίμ Καν. Ο 36χρονος Βρετανοπακιστανός επιστρατεύει το εύρημα του ταξιδευτή και συχνά απόντα αρσενικού για να φέρει μια ανύποπτη γυναίκα μετωπικά αντιμέτωπη με την εφιαλτικών διαστάσεων αθέατη πλευρά της πραγματικότητας.

Γιατί η Μέρι, η οποία ασπάστηκε το Ισλάμ για να παντρευτεί τον Χουσεΐν, νιώθει να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της όταν ανακαλύπτει, αμέσως μετά τον αιφνίδιο θάνατο του άντρα της, ότι αυτός πιθανότατα διατηρούσε παράλληλα μια κρυφή οικογένεια. Κι όχι σε κάποιο μακρινό, εξωτικό λιμάνι, αλλά στο γαλλικό Καλέ – στην απέναντι όχθη του καναλιού της Μάγχης από την πόλη τους, το βρετανικό Ντόβερ.

Χωρίς να χάσει χρόνο, ο Αλίμ Καν στέλνει τη Μέρι στην ηπειρωτική Ευρώπη και μπροστά από το σπίτι της Ζενεβιέβ και του έφηβου γιου της Σολομόν, όπου ένα καπρίτσιο της τύχης θα γεμίσει τη συνάντηση των τριών τους με θριλερικό σασπένς. Για λίγες ημέρες, η άναυδη χήρα θα γίνει εντελώς απροσδόκητα «μέλος» της οικογένειας, η οποία ετοιμάζεται να μετακομίσει περιμένοντας νέα από τον Χουσεΐν, και θα αρχίσει να συνθέτει κομμάτι κομμάτι το παζλ μιας άγνωστης ζωής που ένα μεγάλο μέρος της είναι και δικό της. Όμως ένα μέρος της βρετανικής ζωής του Χουσεΐν δεν ανήκει δικαιωματικά στους Ζενεβιέβ και Σολομόν;

Η δυναμική του τριγώνου αλλάζει διαρκώς τις ισορροπίες, καθώς ένα κωμικοτραγικό παιχνίδι εναλλαγής ρόλων και συναισθημάτων εκτυλίσσεται. Και το «Μετά την Αγάπη», με την αφοπλιστική ειλικρίνεια ενός στεγνού, σκληρού δράματος του οποίου κάθε αθόρυβη εικόνα αξίζει χίλιες λέξεις, σπρώχνει τη Μέρι στα ακόμα βαθύτερα νερά μιας τρικυμιώδους πραγματικότητας. Η πορεία της προς την ακτή, όμως, θα αποδειχθεί τελικά συγκινητικά λυτρωτική, οδηγημένη από μια τρυφερή κινηματογραφική απλότητα και μια συναρπαστικά μελαγχολική ερμηνεία από την Τζοάνα Σκάνλαν.

Χρήστος Μήτσης

Aleem Khan

Γεννήθηκε στο Kent, Αγγλία, το 1985. Είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Η ταινία του μικρού μήκους Three Brothers, ήταν υποψήφια για BAFTA to 2014 ενώ ο ίδιος ονομάστηκε «Αστέρι του Μέλλοντος» το 2015.

Φιλμογραφία: 2020 Μετά την αγάπη, 2014 Three Brothers (Short), 2011 The Wayfaring Stranger (Short), 2009 Diana (Short