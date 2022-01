Οι 10 πιο εμπορικές ταινίες του 2021 στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Μπορεί να ήταν μια πολύ παράξενη κινηματογραφική χρονιά, όμως το 2021 κατάφερε να φέρει περίπου 3 εκατομμύρια ανθρώπους στις ελληνικές αίθουσες.

Η ταινία «Spider-man: No Way Home», κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» την τελευταία στιγμή, το Δεκέμβριο δηλαδή, ενώ ο Τζέιμς Μποντ και ο «Άνθρωπος του Θεού» συνέβαλαν καθοριστικά στον τελικό απολογισμό.

Η κυριαρχία του «Spider-man: No Way Home» ήταν απόλυτη και στο παγκόσμιο box office, καθώς σε μισό μόλις μήνα βρέθηκε στην κορυφή των εισπράξεων. Στη δεύτερη και την τρίτη θέση βρίσκουμε δυο κινέζικες παραγωγές, ένα πολεμικό δράμα («The Battle at Lake Changjin») και μια φαντασίας («Hi, Mom»), καθώς η Κίνα είναι πλέον η μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά του κόσμου, ξεπερνώντας από πέρσι την Αμερική.

Ελληνικό top 10 – Σε εισιτήρια

1. «Spider-man: No Way Home» 328.300

2. «No Time To Die» 311.000

3. «Ο Άνθρωπος του Θεού» 284.000

4. «Λούκα» 140.000

5. «Dune» 113.400

6. «Ο Οίκος Gucci» 93.300

7. «Venom 2» 89.000

8. «Ο Πατέρας» 84.000

9. «Eternals» 82.200

10. «Καλάβρυτα 1943» 75.900

Παγκόσμιο top 10 – Σε εκατομμύρια δολάρια

1. «Spider-man: No Way Home» 1.181,5

2. «The Battle at Lake Changjin» 902,5

3. «Hi, Mom» 822

4. «No Time To Die» 774

5. «Fast & Furious 9» 726,3

6. «Detective Chinatown 3» 686,3

7. «Venom 2» 501

8. «Godzilla vs. Kong» 467,9

9. «Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών» 432,2

10. «Eternals» 401,3