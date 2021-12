Η Κατερίνα Βρανά έρχεται 10 Δεκεμβρίου 2021 στην Πάτρα

Μετά τις sold out παραστάσεις της στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και το θέατρο Συκεών Θεσσαλονίκης, η ταλαντούχα ηθοποιός της stand up comedy, Κατερίνα Βρανά έρχεται για μια μόνο βραδιά στην Πάτρα με το επετειακό stand-up show της «Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία».

Γιατί όταν συμπληρώνεις δέκα ολόκληρα χρόνια στην κωμωδία, η φιέστα πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενη και φαντασμαγορική. Υπάρχει καλύτερος προάγγελος για τα Χριστούγεννα; Αυτό αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για την εμφάνιση της Κατερίνας Βρανά που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 στις 21:30.

Το 2020 η Κατερίνα Βρανά έκλεισε δέκα χρόνια στην κωμωδία. Το 2009 ξεκίνησε, όμως έχασε ένα χρόνο – το 2017 – που ήταν σε κώμα, λίγο ανάπηρη και σχεδόν πέθανε. Έχασε κι έναν ακόμη, το 2020, λόγω πανδημίας. Οπότε, τώρα που το επιτρέπουν οι συνθήκες και έχοντας κατακτήσει έναν ακόμη τίτλο, αυτόν του #sobrave, το πιο αστείο κορίτσι του πλανήτη το γιορτάζει με μια μεγάλη αναδρομή. Με τις χρυσές επιτυχίες της, τα μεγάλα της σουξέ, τα best of από τις τρεις παραστάσεις της «Φέτα με τη Βασίλισσα», “About Sex” και «Staying Alive-Σχεδόν Πέθανα».

Η αρχή έγινε με μεγάλη επιτυχία στην Αθήνα κι ακολούθησε η Θεσσαλονίκη. Η χαρά όμως γιγαντώνεται με όσο περισσότερο κόσμο την μοιράζεσαι, γι’ αυτό και η Κατερίνα αποφάσισε να παρουσιάσει τα πιο δυνατά κομμάτια από την μέχρι τώρα πορεία της, καθώς και νέο υλικό και στην Πάτρα. Ραντεβού λοιπόν, την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου!

Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει…

… Τις εμπειρίες επιβίωσης μιας Ελληνίδας που έχει ζήσει στην Αγγλία σχεδόν δύο δεκαετίες.

… Μια καινούρια ματιά στο σεξ και στην παραπλανητική χρήση του ιντερνετικού πορνό ως του απόλυτου εκπαιδευτικού εργαλείου. Γιατί, καλή η γνώση, αλλά τίποτα δεν είναι σαν την πρακτική.

… Μια αναδρομή στην περιπέτεια της υγείας της με τον δικό της μοναδικό τρόπο και μικρά tips που της επιτρέπουν να το γλεντά no matter what.

Αυτή η παράσταση είναι η τρανή απόδειξη πως τίποτα δεν σταματά την Κατερίνα Βρανά από τον απώτερο σκοπό της: Να γίνει Κυρίαρχος του Πλανήτη, τώρα και με αμαξίδιο!

Η παράσταση της Κατερίνας Βρανά «Best of: Φέτα, Sex και Αναπηρία – Christmas Special» θα φιλοξενηθεί στο Lunar Space Patra’s (Πολυχώρος Apotheosis), στην Ηρώων Πολυτεχνείου, στην Πάτρα.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραγωγή: HAH! Comedy.

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω www.hahcomedy.com & viva.gr

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ.

Ο χώρος λειτουργεί ως covidfree.

Οι θεατές πρέπει κατά την είσοδο τους στο χώρο να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης καθώς και έγγραφο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο).

Για τις ηλικίες 12-17, κατά την είσοδο μπορούν να προσκομίζουν και rapid test (48 ωρών) ή PCR test/μοριακό (72 ωρών) καθώς και τα αντίστοιχα έγραφα ταυτοπροσωπίας.