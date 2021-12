Ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στη γενέτειρά τους. Το πράσινο φως ανάβει ο Τζορτζ Όσμπορν, νέος πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, με άρθρο του στους Times του Λονδίνου.

«Θα δανείσουμε τα Ελγίνεια Μάρμαρα στην Ελλάδα», αναφέρει επί λέξει ο νέος πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και πρώην υπουργός Οικονομικών επί πρωθυπουργίας Ντέιβιντ Κάμερον, σε άρθρο του στους λονδρέζικους Times.

Ο Τζορτζ Όσμπορν, ο οποίος ανέλαβε μόλις τον Νοέμβριο τα νέα του καθήκοντα, στο άρθρο του στην εφημερίδα με τίτλο «Είναι δίκαιο να είμαστε περήφανοι για το Βρετανικό Μουσείο», προαναγγέλλει δημόσια μία ριζική αλλαγή πλεύσης του Βρετανικού Μουσείου, προσαρμοσμένη στη σύγχρονη διεθνή πραγματικότητα.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα – Οι όροι του γυρισμού

Αφού αναφέρεται εκτενώς στα επίκαιρα θέματα της «αφύπνισης» και της αφαίρεσης μνημείων που σχετίζονται με το εμπόριο σκλάβων στη Βρετανία, ο Τζορτζ Όσμπορν υπεραμύνεται του ρόλου του Μουσείου ως χώρου διασύνδεσης των παγκόσμιων πολιτισμών.

»Σίγουρα, υπάρχουν και εκείνοι που αμφισβητούν το δικαίωμά μας να υπάρχουμε», γράφει, «το έκαναν το 1753 και το κάνουν πάλι το 2021».

«Φυσικά, υπάρχουν και εκείνοι που απαιτούν την επιστροφή αντικειμένων που πιστεύουν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να κρατήσουμε. Ούτε αυτό είναι καινούργιο. Ο Λόρδος Μπάιρον σκέφτηκε ότι τα Ελγίνεια μάρμαρα έπρεπε να επιστρέψουν στον Παρθενώνα. Η απάντησή μας δεν είναι απορριπτική»!

Ο νέος πρόεδρος του Μουσείου προτείνει τον δανεισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα με τις ανάλογες εγγυήσεις για την ασφαλή διαφύλαξή τους και την επιστροφή τους.

«Είμαστε ανοιχτοί στον δανεισμό των τεχνουργημάτων μας, οπουδήποτε μπορούν να τα φροντίσουν και να εξασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή τους – κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας», σημειώνει.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα και η επίσκεψη – κλειδί Μητσοτάκη

Το άνοιγμα του Τζορτζ Όσμπορν για τον έστω και υπό όρους (σ.σ. δανεισμός) επαναπατρισμό των Μαρμάρων του Παρθενώνα, έρχεται μετά από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο τον προηγούμενο μήνα.

Τότε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε από τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον, την επιστροφή των Γλυπτών στον τόπο που γεννήθηκαν.