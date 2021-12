Οι Coldplay θα κυκλοφορήσουν το τελευταίο τους άλμπουμ το 2025

Ο Κρις Μάρτιν επιβεβαίωσε ότι οι Coldplay πιθανότατα θα κυκλοφορήσουν το τελευταίο τους άλμπουμ το 2025.

Οι Coldplay, που δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο το 1996, έχουν κατακτήσει τον κόσμο με μεγάλες επιτυχίες, “Yellow”, “Fix You” και “Paradise”. Από τότε, το συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει εννέα άλμπουμ με πιο πρόσφατο το «Music of the Spheres» τον Οκτώβριο. Η συνεργασία με το κορεατικό supergroup BTS “My Universe” χάρισε στο συγκρότημα τη δεύτερη επιτυχία του Billboard No. 1.

Το iNews ανέφερε ότι ο Κρις Μάρτιν αποκάλυψε σε συζήτηση με τον παρουσιαστή του BBC Radio 2, Τζο Γουίλεϊ, τα μελλοντικά σχέδια της μπάντας.

«Λοιπόν ξέρω ότι μπορώ να σας πω: Ο τελευταίος σωστός δίσκος μας θα κυκλοφορήσει το 2025 και μετά από αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε μόνο περιοδεία».

«Ίσως θα κάνουμε κάποια συνεργατικά πράγματα, αλλά ο κατάλογος των Coldplay, θα ολοκληρωθεί τότε» διευκρίνισε.

Ο παρουσιαστής πρόσθεσε ότι η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του αρχηγού των Coldplay σημαίνει ότι δεν γνωρίζει πάντα πότε μιλούσε σοβαρά. «Είναι πάντα πολύ αστείος και ποτέ δεν είμαι σίγουρη αν αστειεύεται ή αν μιλάει πολύ σοβαρά» είπε.

Σε προηγούμενη συνέντευξή του ο Κρις Μάρτιν τόνισε: «Θα κάνουμε 12 άλμπουμ. Γιατί επενδύεις τα πάντα για να τα φτιάξεις. Το λατρεύω και είναι καταπληκτικό, αλλά είναι επίσης πολύ έντονο».

