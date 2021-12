Έκθεση «Message In | Out of the Bottle» στην Cube Gallery

Η Cube Gallery, ξεκίνησε επίσημα, τη λειτουργία της, πριν 11 χρόνια, το Σάββατο, 11.12.2010! Αυτή τη χρονιά, η ωραία σύμπτωση, της ημερομηνίας 11.12.2021, που συμπίπτει με την ίδια ημέρα, του Σαββάτου, μας δίνει τη δυνατότητα, να βρεθούμε, στην Cube, για το ωραίο ξεκίνημα, του art project Message In | Out of the Box.

Με το φετεινό art project, που έχει τον τίτλο Message In | Out of the Box, η τέχνη, αν και όπως ομόφωνα δέχονται οι άνθρωποι της, είναι αυτή που πλήττεται πρώτη και ανακάμπτει τελευταία σε περιόδους κρίσης, στέλνει το αισιόδοξο μήνημα πως μπορεί να επιβιώσει και να ανθίσει ακόμη και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες.

Πιστεύοντας πάντα, πως η τέχνη δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη, όπως και το ότι απευθύνεται σε όλους και όχι μόνο σε ένα εξειδικευμέο κοινό, ο κύριος στόχος της Cube Gallery και των συνεργατών καλλιτεχνών της είναι η επικοινωνία της σύγχρονης τέχνης, στο ευρύ κοινό, αλλά και η δυνατότητα απόκτησης ενός έργου τέχνης, από τον καθένα.

Η ιδέα του τίτλου, αλλά και του concept προέκυψε από την επιθυμία να δημιουργηθούν εικαστικά προσωπικά μηνύματα, με απόλυτο προορισμό και τελικό αποδέκτη, τον θεατή των έργων. Τα μηνύματα, λειτουργούν σχολιαστικά στην υπάρχουσα κατάσταση, θίγοντας θέματα καθημερινά, αλλά και παγκόσμια. Δεν παραμένουν πια, κλεισμένα, μέσα στο “μπουκάλι”, ταξιδεύοντας με άγνωστο προορισμό, αλλά έρχονται στην επιφάνεια και δρουν διαδραστικά, αναζητώντας εκείνον που θα μπορέσει να τα αποκωδικοποιήσει και να τα οικιοποιηθεί.

Συμμετέχουν: Achraf Baznani, Bleeps, Ant Hamlyn, Brendan Kelly, Ηλίας Αηδονίδης, Ανδρέας Βούσουρας, Νίκος Γιαβρόπουλος, Ιορδάνης Καλημεράκης, Βασίλης Καρακατσάνης, Ιωάννης Κουρταλής, Χρήστος Κουτσούκης, Σοφία Κυριακού, Δέσποινα Κωνσταντίνου, Πάνος Λιάπης, Φάνης Λογοθέτης, Ανδρέας Λυμπεράτος, Αλέξανδρος Μαγκανιώτης, Αλέξανδρος Μάγκος, Ανδρέας Νικολάου, Αλεξία Ξαφοπούλου, Βασιλική Πανταζή, Γεύσω Παπαδάκη, Αλέκος Παπαδάτος, Αφροδίτη Παπαδουλή, Κωνσταντίνος Πάτσης, Βούλα Φερεντίνου.

Παράλληλα και φέτος, για όλη τη διάρκεια των γιορτών, θα φιλοξενούνται, οι πρωτότυπες εικαστικές δημιουργίες, που σχεδιάστηκαν, για την Γκαλερί Cube, από την Σταματία Ράπτη, τα επιλεγμένα art and design objects, από την Αριστέα Παναγιωτακοπούλου και το εικαστικά κοσμήματα, της Σοφίας Κυριακού, για να τα προσφέρετε παρέα με τις όμορφες ευχές σας!

Διάρκεια art project: 11 Δεκεμβρίου 2021 – 8 Ιανουαρίου 2022

Εορταστικό Ωράριο 2021 – 2022

Δευτέρα 13.12, 10.00 – 15.00

Τρίτη 14.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Τετάρτη 15.12, 10.00 – 15.00

Πέμπτη 16.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Παρασκευή 17.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Σάββατο 18.12, 10.00 – 15.00

Δευτέρα 20.12, 10.00 – 15.00

Τρίτη 21.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Τετάρτη 12.12, 10.00 – 15.00

Πέμπτη 23.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Παρασκευή 24.12, 10.00 – 15.00

Σάββατο 25.12 & Κυριακή 26.12 κλειστά

Δευτέρα 27.12, 10.00 – 15.00

Τρίτη 28.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Τετάρτη 29.12, 10.00 – 15.00

Πέμπτη 30.12, 10.00 – 14.00 & 18.00 – 21.00

Παρασκευή 31.12, 10.00 – 15.00

Σάββατο 1.1 & Κυριακή 2.1 κλειστά