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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

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Πλούσια δράση από όλα τα σπορ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

07:30 ΕΡΤ SPORTS 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 25Μ. – 6Η ΜΕΡΑ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

16:00 ΕΡΤ SPORTS 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 25Μ. – 6Η ΜΕΡΑ, ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΡΕΖΟΦ – ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΑΛΙΝΙΝΓΚΡΑΝΤ ΒΟΛΕΪ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

19:00 NOVASPORTS 4HD ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ – ΟΥΛΜ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ – ΣΑΛΕΡΝΙΤΑΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ

19:30 NOVASPORTS PRIME ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ – ΒΕΝΕΤΣΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD ΛΑΥΡΙΟ – ΜΑΛΑΓΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

20:00 NOVASPORTS 1HD ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ – ΑΛΑΒΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΣΠΑΝΙΑ

21:00 NOVASPORTS START ΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΟΥΝΤΟΥΤΣΝΟΣΤ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ

21:15 NOVASPORTS 4HD ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ – ΑΝΔΟΡΑ ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ

21:30 ΕΡΤ SPORTS 1 ΜΠΡΕΣΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟ / ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΚΑΛΙΑΡΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΤΖΕΝΟΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΤΑΛΙΑ

21:45 NOVASPORTS 5HD ΒΑΛΕΝΘΙΑ – ΤΣΕΝΤΕΒΙΤΑ  ΜΠΑΣΚΕΤ / ΜΠΑΣΚΕΤ

21:45 NOVASPORTS 2HD  ΑΡΣΕΝΑΛ – ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΑΓΓΛΙΑΣ

22:30  NOVASPORTS PRIME  ΣΕΒΙΛΛΗ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΙΣΠΑΝΙΑ

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