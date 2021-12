“And Just Like That”: Ο θάνατος που συγκλονίζει από το πρώτο επεισόδιο – Θύελλα αντιδράσεων από τους fan της σειράς

Μπορεί η Sarah Jessica Parker να εντυπωσίασε με το υπέροχο, τούλινο φόρεμα που επέλεξε για την εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του reboot του “Sex and The City”, “And Just Like That“, οι fans της σειράς, ωστόσο, απογοητεύτηκαν με το πρώτο επεισόδιο. Ο λόγος; Ο θάνατος ενός βασικού πρωταγωνιστή: του Mr. Big.

Τη στιγμή που το κοινό περίμενε να δει πώς εξελίσσεται η ζωή της Carrie δίπλα στον John, αφού είχαν καταφέρει να παντρευτούν (το είχαμε δει στην ταινία, 11 χρόνια πριν), εκείνος πεθαίνει! Ο αγαπητός Mr.Big λίγο πριν μετακομίσει στα Χάμπτονς με την Carrie, παθαίνει ανακοπή ενώ αυτή λείπει από το σπίτι και αφήνει την τελευταία του πνοή στα χέρια της, όταν επιστρέφει. Μετά τον θάνατό του, όλοι στέκονται στο πλευρό της Carrie (ακόμη και η Σαμάνθα, η οποία έχει μετακομίσει στο Λονδίνο). Φήμες είχαν ακουστεί από νωρίτερα για τη συγκεκριμένη απώλεια στη σειρά, αλλά δεν είχαν επιβεβαιωθεί ποτέ, μέχρι εχθές.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκάλεσε πολύ εντονες αντιδράσεις στο κοινό, που ξαφνιάστηκε καθώς περίμενε άλλη τροπή στην ιστορία. Το Twitter κατακλύστηκε από σχόλια χρηστών οι οποίοι θύμωσαν με το σενάριο λέγοντας ότι «περιμέναμε τόσο καιρό για να δούμε να πεθαίνουν τον Mr.Big από το πρώτο επεισόδιο;». Πολλοί ήταν αυτοί που ζήτησαν εξηγήσεις από τους σεναριογράφους. Άλλοι πάλι δήλωσαν συντετριμμένοι και είπαν πως δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.

«Και κάπως έτσι ο Mr.Big, πέθανε», ακούγεται να λέει η Carrie στο τέλος του επεισοδίου, με πολλούς να παρατηρούν ότι στη σκηνή του θανάτου φορούσε τα ίδια παπούτσια που φορούσε και στον γάμο της. Για την ιστορία το ειδύλλιο μεταξύ της Carrie και του Mr. Big, ξεκίνησε από την πρώτη σεζόν της σειράς, το 1998.

