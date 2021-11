Ο Πιάνιτς διέψευσε ότι έπινε και κάπνιζε μία μέρα πριν το ματς της Βοσνίας με τη Φινλανδία

Το όνομα του Μίραλεμ Πιάνιτς πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς διέρρευσαν φωτογραφίες που τον δείχνουν το προηγούμενο βράδυ της αναμέτρησης με τη Φινλανδία (1-3) στα προκριματικά του Μουντιάλ να καπνίζει και να πίνει αλκοόλ. Ως εκ τούτου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βοσνίας, Ιβάιλο Πέτεφ, άφησε τον μέσο της Μπεσίκτας εκτός αποστολής, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Από τη μεριά του, ο 31χρονος Βόσνιος διεθνής, τοποθετήθηκε μέσω instagram story, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι το υλικό που διέρρευσε είναι παλιό: «Θέλω να διαψεύσω την είδηση. Το να μην παίξω ήταν απόφαση του προπονητή. Παρεμπιπτόντως, αυτή η φωτογραφία είναι παλιά. FAKE NEWS», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πιάνιτς.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦

Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz

